Lo Zoo Brookfield di Chicago ha avuto un'idea unica per il giorno degli innamorati: quello di permettere a chi è stato lasciato di dare il nome dell'ex partner a uno scarafaggio. Ciò combinando ironia e beneficenza.

Sara Matasci

Il pacchetto, come riporta «SkyTG24», «Name a Cockroach» include un certificato che può essere condiviso o tenuto per sé, e il nome scelto sarà esposto sulla bacheca degli scarafaggi all'Hamill Family Play Zoo, visibile il 14 febbraio. Per partecipare, il pagamento deve essere effettuato entro le 17:00 del 5 febbraio.

Questa iniziativa non solo strappa un sorriso, ma sostiene anche una buona causa, raccogliendo fondi per gli animali dello zoo. È un modo originale per ironizzare sul passato e contribuire al benessere degli animali.

Altre iniziative simili

Negli ultimi anni sono emerse diverse iniziative simili, spesso insolite. Ad esempio, BetUs permette di nominare un ratto di New York come ex partner, trasformandolo in un giocatore di basket nella propria squadra.

Gli organizzatori scherzano dicendo che, sebbene le relazioni possano essere complicate, i topi del «Rat Roster» non giocheranno con il cuore.

Anche il San Antonio Zoo in Texas ha lanciato una raccolta fondi chiamata «Cry Me a Cockroach». Questa iniziativa consente di dare il nome di una persona che ha spezzato il cuore a uno scarafaggio o a un ratto, che poi verrà dato in pasto a un altro animale dello zoo, come un serpente.

I prezzi variano da 5 a 25 dollari, a seconda dell'animale scelto.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.