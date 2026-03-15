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Medio Oriente Unifil: «Caschi blu ONU presi di mira in Libano»

SDA

15.3.2026 - 18:40

Membri dell'Unifil in Libano
Membri dell'Unifil in Libano
Keystone

I caschi blu dell'Onu sono stati presi di mira da colpi d'arma da fuoco «probabilmente da gruppi armati non statali». Lo fa sapere l'Unifil, la forza militare di interposizione dell'Onu in Libano.

Keystone-SDA

15.03.2026, 18:40

15.03.2026, 18:41

«Oggi, i caschi blu dell'Unifil sono stati bersagliati da colpi d'arma da fuoco, probabilmente da gruppi armati non statali, in tre diverse occasioni mentre effettuavano pattugliamenti intorno alle loro basi» nel Libano meridionale, ha affermato la forza, aggiungendo che «due pattuglie hanno risposto al fuoco per autodifesa e, dopo brevi scambi, hanno ripreso le loro attività programmate. Nessun soldato di pace è rimasto ferito».

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