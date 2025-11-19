Un'insegnante ha inserito un tampone in una 13enne durante un campo estivo in Ticino?

Un incidente con un tampone in un campo scuola in Ticino sta tenendo occupata San Gallo. Immagine simbolica: IMAGO/CHROMORANGE

Un'insegnante di San Gallo ha perso il lavoro ed è ora nei guai con la legge perché, durante un campo estivo in Ticino, avrebbe fatto pressione su tre 13enni che non volevano nuotare perché avevano le mestruazioni.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Un'insegnante di San Gallo è stata sospesa con effetto immediato e licenziata alla fine del semestre dopo una «massiccia violazione dei limiti».

Il caso ruota attorno a tre ragazze che non volevano fare il bagno durante un campo estivo in Ticino perché avevano le mestruazioni.

L'insegnante avrebbe esercitato pressioni su di loro e sarebbe arrivata addirittura a inserire un assorbente in almeno un'allieva.

È stata presentata una denuncia penale contro l'insegnante, ma vale la presunzione di innocenza. Mostra di più

Un incidente che ha coinvolto tre ragazzine di 13 anni in un campo estivo in Ticino ha avuto gravi conseguenze per un'insegnante di San Gallo. La donna è stata sospesa con effetto immediato a causa di una «massiccia violazione dei limiti» ed è stata licenziata alla fine del semestre.

A riportare il caso è stato il «St.Galler Tagblatt», spiegando che in un'occasione le tre giovani non volevano fare il bagno perché avevano le mestruazioni, ma l'insegnante ha fatto pressione su di loro affinché lo facessero comunque.

Stando al quotidiano, che avrebbe parlato con una «fonte ben informata», la donna avrebbe quindi «inserito un tampone in almeno una delle ragazze con le proprie mani perché l'adolescente non era in grado di farlo da sola».

Quanto successo è poi stato segnalato al Dipartimento scolastico e musicale di San Gallo, il cui direttore Martin Annen, per proteggere le minorenni, ha deciso di non fornire ulteriori dettagli. Si è solo limitato a commentare: «Si è trattato di una massiccia violazione dei limiti».

Le dichiarazioni dell'insegnante e delle allieve coincidono

Sia le ragazze che l'insegnante sono state interrogate il primo giorno di scuola e, secondo Annen, le loro dichiarazioni coincidono. L'insegnante è quindi stata immediatamente sospesa, i genitori informati e le ragazze assistite.

Dopo aver consultato degli esperti, la città ha rinunciato a licenziare l'insegnante senza preavviso e a sporgere denuncia. Questo perché da un lato le vittime non avrebbero voluto questo e, dall'altro, la «massiccia violazione dei limiti» non era un reato denunciabile.

L'avvocata Monika Simmler dell'Università di San Gallo dice di comprendere il motivo per cui la città invoca la protezione della privacy delle ragazze quando si tratta di sporgere denuncia.

Tuttavia, aggiunge, se l'insegnante ha effettivamente inserito un tampone a una di loro, ciò rientrerebbe nella categoria degli atti sessuali con minori, che devono essere assolutamente segnalati alla polizia.

La polizia cantonale di San Gallo ha poi quindi confermato al «Tagblatt» che è stata presentata una denuncia penale contro la donna e avviate le prime indagini. Per il momento, come sempre, vale la presunzione di innocenza.