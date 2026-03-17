L'insegnante di tedesco Johanna Waskewitz ha sbagliato una domanda sul poeta e filosofo tedesco Friedrich Schiller a «Chi vuol essere milionario?». RTL

Chi non conosce la famosa «Lied von der Glocke» («La canzone della campana») del poeta e filoso Friedrich Schiller? Beh, un'insegnante di tedesco è riuscita a non sapere la risposta a questa domanda nella puntata di lunedì sera della versione tedesca del programma televisivo «Chi vuol essere milionario?».

Teleschau Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Un'insegnante di tedesco e matematica è stata eliminata già alla domanda da 2'000 euro della versione tedesca di «Chi vuol essere milionario?».

La docente ha commesso un errore imbarazzante nella domanda su Friedrich Schiller: non ha saputo riconoscere il famoso verso di «Das Lied von der Glocke» del poeta e filosofo.

La concorrente ha chiesto l'aiuto del pubblico, seguendo la maggioranza sbagliata e ripiegando su 500 euro. Mostra di più

Johanna Waskewitz vive a Quedlinburg, in Germania, e lavora come insegnante di tedesco e matematica in una scuola speciale. Per avere un sostegno emotivo, ha portato il suo partner alla versione tedesca del programma televisivo «Chi vuol essere milionario?», andato in onda lunedì.

Benedetta da quattro jolly, la candidata è entrata in gara per il milione, superando senza problemi le prime fasi del quiz. Tutti i jolly erano ancora disponibili quando ha raggiunto il traguardo dei 2'000 euro. Un livello nel sistema della trasmissione, dove le domande sono di solito ancora abbastanza facili da padroneggiare.

La docente ha avuto anche la presunta fortuna che la sua domanda corrispondesse alla sua professione: si trattava del poeta non del tutto sconosciuto Friedrich Schiller e della sua altrettanto nota poesia «Das Lied von der Glocke» («La canzone della campana»).

«Festgemauert in der Erden steht (saldamente murata nella terra si erge, ndt), secondo Schiller...?». Le scelte erano: der Turm (la torre), die Farm (la fattoria), der Schirm (l'ombrello) o die Form (la forma).

Si potrebbe pensare che questi versi abbiano tormentato così tanti alunni da essere rimasti impressi nella memoria collettiva. Invece a quanto pare no! Da quel che si è visto, infatti, non è stata solo l'insegnante ad avere difficoltà. Dopo essere stata lei stessa indecisa, ha infatti consultato il pubblico.

Il conduttore si chiama fuori

Il 52% dei presenti era a favore della «torre». Ma non meno numerosi erano quelli a favore della «forma»: il 42% degli ospiti ha votato per questa opzione. Il conduttore Günther Jauch ha alzato le mani in segno di resa: «Peggio di così non si può fare!», ha commentato.

«È ancora il 10% in più», ha pensato ad alta voce Johanna. Il presentatore ha avvertito: «Adesso non oserà prendere un jolly in più con questo risultato, vero?». Questo ha turbato la concorrente: «Dovrei?». Jauch non ha più voluto intervenire: «Pf! Sono fuori», si è difeso.

Waskewitz si è dunque affidata alla ristretta maggioranza dell'intelligenza collettiva. O forse, in questo caso, si dovrebbe parlare di ignoranza collettiva?

La risposta «la torre» si è rivelata sbagliata. Quella corretta è «la forma». La concorrente ha commentato: «È un peccato», passando da un montepremi di 1000 a soli 500 euro.

Come se la sono cavata gli altri concorrenti?

Agli altri concorrenti dello show è andata meglio. Ben Farkas di Solingen ha vinto 16'000 euro. Sabine Elshof di Düsseldorf si è aggiudicata 8'000 euro.

Vladimir Bogojevic, allenatore di basket dell'Alba Berlino, è stato il grande vincitore della serata con 64'000 euro. Philip Kern di Bühl nel Baden-Württemberg può continuare a giocare la prossima settimana. In quel caso si tratta di circa 2'000 euro.