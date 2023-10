Un uomo è caduto in un crepaccio profondo cinque metri a Saas-Fee, in vallese, e ha dovuto resistere lì per diverse ore. Era gravemente ipotermico quando è stato tirato fuori dai soccorritori.

Salvataggio in Vallese Uno sciatore è rimasto bloccato in un crepaccio: i soccorritori lo hanno dovuto liberare. Immagine: Air Zermatt Lo sciatore ferito ha dovuto resistere per diverse ore in uno spazio freddo e ristretto. Immagine: Air Zermatt Si è trattato di un'elaborata operazione di salvataggio. Immagine: Air Zermatt La vittima dell'incidente è stata portata in ospedale con una grave ipotermia. Immagine: Air Zermatt Salvataggio in Vallese Uno sciatore è rimasto bloccato in un crepaccio: i soccorritori lo hanno dovuto liberare. Immagine: Air Zermatt Lo sciatore ferito ha dovuto resistere per diverse ore in uno spazio freddo e ristretto. Immagine: Air Zermatt Si è trattato di un'elaborata operazione di salvataggio. Immagine: Air Zermatt La vittima dell'incidente è stata portata in ospedale con una grave ipotermia. Immagine: Air Zermatt

Hai fretta? blue News riassume per te Uno sciatore si trovava fuori pista a Saas-Fee ed è caduto in un crepaccio.

La sua scomparsa è stata notata solo dopo diverse ore. Durante questo periodo, la vittima ha preso molto freddo.

I soccorritori hanno liberato l'uomo, gravemente ipotermico, e lo hanno portato in ospedale. Mostra di più

Lunedì, uno sciatore è rimasto bloccato per più di tre ore in un crepaccio nel comprensorio sciistico di Saas-Fee, in vallese.

L'uomo si trovava a circa dieci metri di distanza dalla pista quando un ponte di neve ha ceduto e lui è caduto per cinque metri in un crepaccio, secondo il servizio di soccorso Air Zermatt.

L'uomo si era recato da solo sulle piste al mattino e la sua assenza è stata notata solo dopo diverse ore, spiega Air Zermatt. I servizi di soccorso sono stati allertati verso mezzogiorno.

L'uomo ha dovuto essere estratto dal crepaccio

Gli specialisti arrivati in volo hanno trovato l'uomo immediatamente grazie alle tracce sulla neve.

Ma lo sciatore ferito era rimasto bloccato nel crepaccio per diverse ore, si era attaccato al ghiaccio e i soccorritori lo hanno dovuto estrarre con una delicata operazione.

Secondo un comunicato stampa, ci è voluta più di un'ora per liberare la vittima. Dopo il salvataggio, la sua temperatura corporea era di soli 33 gradi. È stato trasportato all'ospedale di Sion con una grave ipotermia, da cui è uscito.