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Incontro ravvicinato Uno squalo mako abbocca all'amo di due pescatori a Livorno: «La paura c'è stata»

ai-scrape

19.6.2026 - 07:01

Un esemplare di squalo mako ha abboccato alla lenza di due pescatori nei pressi della costa livornese. Nonostante si tratti di un avvistamento raro, questo conferma la presenza delle specie di squali nel Mar Mediterraneo.

Alessia Moneghini

19.06.2026, 07:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Simone Beoni e Fabio Sagnibene hanno avuto un incontro ravvicinato con uno squalo mako durante una battuta di pesca nei pressi della costa livornese.
  • Il predatore ha abboccato alla lenza dei due pescatori, che dopo un breve combattimento lo hanno liberato.
  • «La paura c'è stata non lo nego», ha confessato Beoni.
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Che nelle acque del Mar Mediterraneo nuotano diverse specie di squali lo sa bene anche blue News (vedi l'articolo sottostante).

E tra questi c'è lo squalo mako, che nonostante sia a rischio d'estinzione è considerato uno dei predatori marini più veloci in assoluto. Il pesce può raggiungere velocità superiori fino a 70 km/h e salta anche fino a 6 metri fuori dall'acqua.

Il suo avvistamento è diventato raro, ma non per i due pescatori Simone Beoni e Fabio Sagnibene che durante una battuta di pesca e drifting lo scorso fine settimana hanno avuto un incontro ravvicinato con un esemplare.

Davanti ad Antignano, a circa un miglio dalla costa livornese, il duo si è trovato faccia a faccia con un mako lungo circa due metri: l'animale ha abboccato all'amo e dopo un breve combattimento è stato rilasciato in mare, come scrive «Il Tirreno».

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«La paura c'è stata»

«Eravamo a pesca attorno alle 21 – ha raccontato Beoni – quando abbiamo visto una grossa pinna girare intorno alle nostre piccole boe. Dopo circa dieci minuti una canna è partita ed era lui».

Il pescatore ha spiegato di non aver fatto in tempo a immortalare i momenti più spettacolari, ma è riuscito scattato alcune foto prima di tagliare la lenza e liberare l'esemplare.

L'avvistamento è avvenuta su 56 metri di fondale, nei pressi di Calafuria, più precisamente all'altezza della Torre del Boccale, in una zona molto frequentata dai pescatori sportivi.

Come si legge su «La Nazione», i due pescatori sono stati colti da un momento di panico: «La paura c'è stata non lo nego – ha spiegato Beoni – sembrava di trovarsi in un film, lo squalo ha iniziato a dimenarsi come un matto e saltare fuori dall'acqua, a un certo punto si è avvicinato alla barca nuotando con tutta la testa di fuori e la bocca aperta nel tentativo di liberarsi».

Nonostante il mako non sia considerato pericoloso per l'uomo, è sempre meglio agire con prudenza, come hanno fatto i pescatori, tagliando prontamente la lenza.

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