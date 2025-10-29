Al Gorehabba festival, immersi nello sterco di mucca IMAGO/ZUMA Press Wire

Nel villaggio indiano di Gumatapura, il festival Gorehabba vede i partecipanti coprirsi di sterco di mucca come parte di un rituale di purificazione. Ma le immagini condivise dallo youtuber Tyler Oliveira hanno suscitato reazioni contrastanti.

Il Gorehabba si svolge annualmente a Gumtapura, nello Stato del Karnataka.

I partecipanti si lanciano escrementi di mucca, un rituale che considera lo sterco come un simbolo di fertilità e purezza, come descritto nei testi sacri.

«Risparmiatemi tutta questa m… – dice nel video -, devo andarmene da qui», ha detto il ragazzo nel video, che è presto diventato virale.

Forti critiche sono arrivate dalle molte comunità indiane, che considerano le azioni dell'americano una mancanza di rispetto verso la tradizione religiosa indiana.

Come riporta tra gli altri «today.it», lo youtuber statunitense Tyler Oliveira ha preso parte al «Gorehabba», un festival unico nel suo genere che si tiene nel villaggio di Gumatapura, nello Stato indiano del Karnataka.

Durante questa celebrazione, che segna la conclusione del Diwali, i partecipanti si lanciano escrementi di mucca come simbolo di purificazione e buon auspicio.

Questo rituale, profondamente radicato nelle credenze locali, considera lo sterco di mucca non come un elemento impuro, ma come un simbolo di fertilità e purezza, come descritto nei testi sacri.

Esperienza unica

Oliveira ha documentato la sua esperienza sui social media, definendola «terribile», ma indubbiamente unica.

Le immagini hanno rapidamente guadagnato popolarità, accumulando milioni di visualizzazioni.

Le critiche

Tuttavia, non sono mancate le critiche, soprattutto da parte della comunità indiana, che ha accusato lo youtuber di mancare di rispetto verso una tradizione religiosa significativa.

Nel video, Oliveira, equipaggiato con tuta e occhiali protettivi, si mostra tra i partecipanti, tutti ricoperti di sterco in onore della divinità locale, Beereshwara Swamy, che secondo la leggenda è nata dallo sterco di mucca.

«Risparmiatemi tutta questa m… – dice nel video -, devo andarmene da qui».

Dopo il festival, lo statunitense ha pubblicato un secondo video, affermando: «Sono sopravvissuto al festival indiano del lancio degli escrementi».

Nel filmato appare esausto, camminando a piedi nudi e completamente coperto di sterco.

In risposta alle critiche, ha dichiarato che non intendeva essere irrispettoso, postando anche un immagine correlata da un testo che «Uno studio dice che gli indiani fanno molte più docce degli statunitensi».

Non è bastato però. Il «Times of India» scrive che non è la prima volta che lo youtuber diffama l'India, raccontando di aver contratto 4 tipi diversi di salmonella in un viaggio precedente, alloggiando solamente in hotel da 5 stelle.

«A quanto pare l'hotel si riforniva di uova da una gallina sporca che viveva vicino all'immondizia. L'India ha seri problemi di igiene. Non è razzista dire che, in un sistema di caste, chi sta in cima si isola dalla realtà», ha scritto Oliveira.

Facile presumere che il prossimo visto per poter entrare in India gli potrebbe essere rifiutato.