Una dieta ricca di fibre mantiene giovani i vasi sanguigni. Keystone

Alcuni batteri intestinali fanno invecchiare più rapidamente i vasi sanguigni. Questo è stato dimostrato per la prima volta dai ricercatori dell'Università di Zurigo. Ciò che si mangia ha quindi una grande influenza sul sistema cardiovascolare.

Keystone-SDA, sda/tgab SDA

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori dell'Università di Zurigo hanno studiato come cambia il microbioma con l'età e se questo influisce sul sistema cardiovascolare.

Il risultato è che gli acidi grassi a catena corta, come quelli presenti nelle fibre alimentari, agiscono sulle cellule come una fonte di giovinezza.

Gli alimenti ricchi di fenilalanina, come la carne rossa e i latticini, invece, dovrebbero essere consumati solo in misura limitata. Mostra di più

Le fibre alimentari e gli alimenti con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie potenziano la fonte di giovinezza dell'organismo, come ha spiegato l'Università di Zurigo (UZH) in un comunicato stampa.

Tra questi vi sono, ad esempio, i prodotti integrali. Tuttavia, il consumo di alimenti e bevande ricchi di fenilalanina, come la carne rossa, i latticini e alcuni dolcificanti artificiali, dovrebbe essere limitato.

I ricercatori dell'UZH sono giunti a questa conclusione dopo aver studiato come la composizione del microbioma cambia con l'età e se questo influisce sul sistema cardiovascolare.

In uno studio pubblicato sulla rivista «Nature Aging», hanno dimostrato che il prodotto di degradazione dell'aminoacido fenilalanina - l'acido fenilacetico - si accumula con l'età.

Questo porta all'invecchiamento delle cellule che rivestono l'interno dei vasi sanguigni, le cosiddette cellule endoteliali. Di conseguenza, i vasi diventano sempre più rigidi e la loro funzione è compromessa.

Batteri cattivi e buoni

I ricercatori non solo hanno potuto osservare che l'acido fenilacetico favorisce l'invecchiamento vascolare, ma hanno anche scoperto chi è responsabile di questo fenomeno nell'intestino: il batterio Clostridium sp. ASF356.

È in grado di convertire specificamente la fenilalanina in acido fenilacetico.

Negli esperimenti condotti sui topi, il collegamento diretto è diventato evidente: non appena i giovani animali sono stati colonizzati con questo batterio, i livelli di acido fenilacetico sono aumentati in modo misurabile.

Poco dopo sono comparsi i primi segni di invecchiamento vascolare accelerato. Quando i ricercatori hanno rimosso il batterio con gli antibiotici, i livelli dell'acido nocivo sono diminuiti in modo significativo.

Allo stesso tempo, però, i ricercatori hanno trovato nell'intestino sostanze benefiche per la salute dei vasi sanguigni.

Secondo l'università, gli acidi grassi a catena corta come l'acetato agiscono come una fonte interna di giovinezza per i vasi sanguigni: in esperimenti di coltura cellulare, il team è riuscito a dimostrare che l'acetato può rivitalizzare le cellule endoteliali invecchiate e ripristinare parzialmente la loro funzione.