Anche un cittadino svizzero fra le vittime dell'incidente della funivia a Lisbona. Keystone

Un cittadino svizzero è stato identificato fra le vittime dell'incidente della funivia a Lisbona di giovedì sera. Altri cinque morti provengono dal Portogallo e due dalla Corea del Sud. Otto corpi non sono ancora stati identificati, secondo le autorità.

Lo ha comunicato in serata la Procura generale nella capitale portoghese. Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla vittima elvetica.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva comunicato nel pomeriggio che una cittadina svizzera è rimasta ferita. L'ambasciata a Lisbona le sta fornendo tutto il sostegno necessario. Per motivi di protezione dei dati e della privacy, il DFAE non ha fornito ulteriori dettagli.

La rappresentanza elvetica è in contatto con le autorità portoghesi, aveva precisato il DFAE: ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità, il deragliamento della storica funicolare «Elevador da Gloria» nel centro della capitale portoghese ha causato la morte di 16 persone e il ferimento, in alcuni casi in modo grave, di 21 passeggeri.

Secondo l'emittente televisiva statale portoghese RTP, tra le vittime vi erano persone di dieci nazionalità diverse.

Lisbona sospende il servizio funicolari e ascensori

Intanto il Comune di Lisbona ha sospeso il servizio degli ascensori e funicolari della città per «realizzare ispezioni tecniche» dopo l'incidente dell'Elevador da Gloria, che ha provocato 17 morti e 21 feriti, fra i quali 11 turisti stranieri.

Il sindaco, Carlos Moedas, ha dato istruzioni alle imprese municipali di «sospendere immediatamente gli ascensori di Bica e Lavra e della funicolare del quartiere Graca», che collegano la parte bassa a quella alta della città, informa l'amministrazione un comunicato.