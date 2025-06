Uno svizzero trovato morto in mare in Liguria, si tratta del fratello della presidente dei Verdi

Il corpo è stato scoperto vicino a Celel Ligure. La leader dei Verdi Lisa Mazzone in lutto. Keystone/

Il corpo di uno svizzero è stato recuperato dal mare a Celle Ligure, in provincia di Savona. Si tratta del fratello della presidente dei Verdi Lisa Mazzone, come confermato dal partito a blue News. Aveva 42 anni.

Martedì è stato recuperato il corpo di un uomo dal mare a Celle Ligure, in provincia di Savona. Secondo il quotidiano «Il Secolo XIX», si tratta di un cittadino svizzero di 42 anni.

blue News ha poi scoperto che la persona deceduta è il fratello di Lisa Mazzone, presidente dei Verdi svizzeri, come ci ha confermato il partito ecologista.

L'incidente è avvenuto davanti alla spiaggia di Bouffou. Secondo il quotidiano italiano, i servizi di soccorso sono stati allertati perché una persona era in difficoltà in acqua, ma nonostante il pronto intervento, per l'uomo non c'era più nulla da fare.

I carabinieri di Savona hanno avviato un'indagine per stabilire le cause del decesso.

Il defunto era noto nella Svizzera francese come commentatore conservatore. Scriveva regolarmente articoli polemici per diverse piattaforme online. A causa delle sue idee politiche, negli ultimi anni si era sempre più allontanato dalla famiglia, come riporta ancora «Il Secolo XIX».