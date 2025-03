Uno «tsunami bianco» sta inondando l'Europa di cocaina. Le parole degli esperti

Tutta l'Europa è attualmente inondata di cocaina. Keystone

Spagna e Francia stanno diventando sempre più le porte d'ingresso della mafia della cocaina in Europa. Le bande stanno diventando sempre più aggressive e intraprendenti, le quantità sempre più grandi.

DPA, phi dpa

Hai fretta? blue News riassume per te «Tutta l'Europa è attualmente inondata di cocaina e la Spagna svolge un ruolo importante come porta d'accesso al continente», avverte un esperto.

Oltre alla Spagna, anche il Portogallo e la Francia fungono da porte d'ingresso. A Rotterdam e Amburgo, invece, se ne sequestra meno.

La mafia guadagna miliardi con il contrabbando.

I criminali stanno diventando sempre più inventivi e aggressivi. Mostra di più

I funzionari spagnoli non avevano mai visto nulla di simile: quando hanno perquisito la casa di un capo della polizia nel sobborgo madrileno di Alcalá de Henares hanno trovato più di 20 milioni di euro nascosti dietro le pareti. Presumibilmente era tangenti provenienti da affari di droga.

Altrettanto straordinaria è stata la scoperta di 13 tonnellate di cocaina in un carico di banane provenienti dall'Ecuador nel porto di Algeciras. Mai prima d'ora era stata confiscata così tanta cocaina in una sola volta in Spagna.

Il lavoro della squadra antidroga sta dunque diventando sempre più difficile e hollywoodiano.

«L'intera Europa è invasa dalla cocaina e la Spagna svolge un ruolo importante come porta d'accesso al continente», ha avvertito Joan Ramón Villalbí, commissario governativo per il Piano nazionale antidroga, in Parlamento a Madrid.

Il doppio della cocaina sequestrata rispetto all'anno prima

Pochi giorni dopo la dichiarazione di Villalbí, la polizia spagnola ha riferito di altre due spettacolari retate a marzo a Madrid, con numerosi arresti, ma anche nella lussuosa località balneare di Marbella, la «Saint Tropez spagnola».

Le cifre parlano chiaro: nel 2023, la quantità di cocaina sequestrata in Spagna è raddoppiata rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 118 tonnellate. Cinque anni fa, la cifra era di appena 37 tonnellate. I dati per il 2024 non sono ancora disponibili, ma si ritiene certo un ulteriore aumento significativo.

Anche se viene confiscata sempre più droga, di sicuro ne passa sempre di più, ha dichiarato un funzionario dell'antidroga all'agenzia di stampa tedesca. Nel fine settimana, Europol ha riferito di aver sequestrato 73 tonnellate di cocaina che dovevano essere contrabbandate nell'UE dall'Ecuador, attraverso reti criminali in Germania e Spagna.

Meno ritrovamenti nei Paesi Bassi

I vicini di Francia e Portogallo stanno vivendo tendenze simili. I media e gli investigatori dell'Europa sud-occidentale parlano ora di uno «tsunami bianco».

La situazione è preoccupante a Le Havre, nel nord della Francia, ad esempio, uno dei più importanti centri di trasbordo della polvere bianca in Europa. Nel 2018 vi sono state sequestrate 3,6 tonnellate, nel 2019 e nel 2020 oltre 10 tonnellate per anno e nel 2024 le tonnellate erano già 13.

L'aumento è favorito anche dall'espansione dei porti e dal maggior traffico a Le Havre e Dunkerque, scrive il quotidiano «Le Parisien». Solo pochi giorni fa, i doganieri transalpini hanno sequestrato nel porto di Dunkerque quasi 10 tonnellate di cocaina per un valore di 660 milioni di euro.

Nei Paesi Bassi, intanto, si ipotizza che le bande di spacciatori si stiano spostando sempre più verso la Spagna e la Francia perché le misure di sicurezza nel nord del Paese stanno diventando sempre più rigide. «Molto sta cambiando nei flussi commerciali internazionali», ha dichiarato Jan Janse della polizia portuale di Rotterdam.

Un giro d'affari miliardario per la mafia

Nel porto più grande d'Europa, quello di Rotterdam appunto, nel 2024 sono state confiscate molte meno sostanze stupefacenti: circa 26'000 kg, soprattutto di cocaina, rispetto ai quasi 45'000 kg dell'anno precedente. Si è trattato del terzo calo consecutivo.

Secondo Janse, di recente, anche ad Anversa e Amburgo sono state confiscate meno sostanze stupefacenti.

Nell'agosto 2023, la polizia di Rotterdam ha presentato la scoperta di otto tonnellate di cocaina nascoste in scatole di banane. Bild: KEYSTONE

Gli affari con la «neve» proveniente dal Sudamerica sono certamente in piena espansione nell'Europa sud-occidentale. In Francia le vendite sono stimate tra i tre e i sei miliardi di euro all'anno, mentre in Spagna si parla di oltre otto miliardi.

I motivi? Ce ne sono diversi. Villalbí ha riferito con ovvia preoccupazione che la produzione in America Latina è salita a «livelli record».

La mafia della droga sta anche diventando sempre più inventiva nei suoi tentativi di eludere le autorità europee. La cocaina non è più nascosta solo in contenitori tra banane e parti di automobili o in sacchi di riso.

Nel Mediterraneo, nello stretto di Gibilterra vengono utilizzati motoscafi di ultima generazione.

Cocaina sulla spiaggia

Da qualche anno, inoltre, tonnellate di cocaina vengono trasportate attraverso l'Atlantico verso l'Europa a bordo di sottomarini artigianali. C'è anche un'altra tendenza relativamente nuova: la cocaina viene sempre più spesso prodotta dalla pasta di coca nei laboratori europei.

E quando i controlli diventano più severi nei porti più grandi, i trafficanti che raggiungono la Spagna e la Francia passano per porti più piccoli e meno sicuri, secondo le autorità. I criminali utilizzano sempre più spesso il cosiddetto «metodo drop-off»: lasciano cadere i pacchi di droga dalle navi da carico in modo che imbarcazioni più piccole possano pescarli successivamente.

Tuttavia, questo metodo a volte non va secondo i piani: circa due anni fa, due tonnellate di cocaina sono finite sulle spiagge del Canale della Manica vicino a Cherbourg.

L'aumento dell'offerta, inoltre, sta facendo scendere enormemente il prezzo: a 16'000 euro. Un chilo di polvere bianca costa solo la metà rispetto a due anni fa, ha dichiarato un investigatore al quotidiano spagnolo «El Mundo».

La mafia della cocaina sempre più inventiva e aggressiva

L'ex droga dell'alta società è arrivata da tempo al centro della società in tutta Europa. L'ondata di cocaina non è priva di conseguenze. Questo si avverte anche in Germania.

Tra il 2015 e il 2021, la percentuale di persone tra i 18 e i 59 anni che fanno uso regolare di cocaina è aumentata dallo 0,6 all'1,6%, secondo la relazione annuale 2024 dell'Osservatorio delle droghe e delle tossicodipendenze.

Tuttavia, il traffico di droga non è solo un grave problema sanitario. In Spagna si è già registrato un allarmante aumento della violenza causata dai «narcos», i criminali della droga. Ci sono stati rapimenti a Gran Canaria, sempre più sparatorie in Catalogna e Andalusia, sempre più reati legati alla droga a Maiorca.

L'anno scorso, ad esempio, uno scaricatore del porto di Barcellona è stato assassinato dalla mafia e due investigatori sono morti nel porto della città meridionale di Barbate, deliberatamente investiti da uno spacciatore con il suo motoscafo. Quello di Barbate è «uno degli eventi più tristi e peggiori che abbiamo mai vissuto».

Perdita di autorità e enormi somme di denaro per la corruzione

«Questo dimostra la perdita di rispetto per l'autorità, un problema che è particolarmente evidente in Andalusia, ma che potrebbe diffondersi anche in altre parti del Paese», ha avvertito il procuratore antidroga Rosa Ana Morán in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca. Le bande di trafficanti utilizzano sempre più spesso le armi.

«Bande straniere, pericolose e violente, soprattutto albanesi» sono sempre più coinvolte nel giro. I nuovi attori dietro la «marea bianca», tra cui gruppi provenienti dai Balcani e dalla Svezia, nonché la «mocro-mafia» olandese-marocchina, sempre più attiva in Spagna, agiscono in modo più aggressivo rispetto agli attori precedenti, investendo grandi somme di denaro e accettando perdite elevate.

Gli investigatori polacchi mostrano 100 chilogrammi di cocaina sequestrati a Danzica il 18 febbraio. KEYSTONE

«Quando un container di droga viene confiscato, ha un prezzo», ha dichiarato un ufficiale della narcotici all'agenzia di stampa tedesca. «Il traffico di droga muove enormi quantità di denaro e ha grandissima capacità di corrompere funzionari e aziende private», ha spiegato Morán.

Oltre al capo della polizia di Madrid, l'anno scorso è stato arrestato un altro funzionario di alto livello.

I campanelli d'allarme suonano tra i politici

Il boom della cocaina ha già messo in allarme i politici. I Paesi Bassi, dove la mafia ha ucciso l'importante giornalista di cronaca nera Peter R. de Vries, sono un monito.

Anche la principessa ereditaria Amalia è stata minacciata. La reale ha lasciato temporaneamente il Paese per andare a studiare a Madrid.

Con una nuova legge chiamata «Liberare la Francia dalla trappola della droga», Parigi vuole impedire alla criminalità organizzata di infiltrarsi e danneggiare le strutture statali.

Anche il ministro degli Interni spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha recentemente annunciato un'intensificazione della lotta.

Tuttavia, nonostante i grandi investimenti e le tecnologie avanzate, è estremamente difficile prevenire completamente il contrabbando di cocaina in particolare, ha ammesso. L'ottimismo suona diversamente.