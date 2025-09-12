Il nuovo yacht di lusso Dolce Vento è affondato al largo della costa turca pochi minuti dopo essere salpato. L'equipaggio è riuscito a salvarsi. Un video mostra le spettacolari riprese dell'incidente.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il nuovissimo yacht di lusso Dolce Vento è affondato pochi minuti dopo essere salpato. L'equipaggio e il proprietario si sono salvati.
- L'incidente è avvenuto sulla costa turca, a soli 200 metri al largo di Ereğli. Non ci sono state vittime.
- Lo yacht aveva un valore di oltre 750'000 franchi.
Il nuovissimo yacht Dolce Vento è affondato in mare pochi minuti dopo essere salpato. Il capitano, due marinai e il proprietario sono riusciti a salvarsi.
L'incidente è avvenuto sulla costa turca, 200 metri a sud della città di Ereğli.
Il Dolce Vento aveva un valore di oltre 750'000 franchi ed era stato costruito a Istanbul.
Nel video si vede come un membro dell'equipaggio sia rimasto fino all'ultimo sulla nave di lusso che stava affondando, per poi, alla fine, gettarsi in acqua dal ponte.
Ecco il video (con sottotitolo in tedesco):
Uno yacht nuovo affonda pochi minuti dopo essere salpato
10.09.2025