  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

750'000 franchi sprofondati Uno yacht nuovo affonda pochi minuti dopo essere salpato, ecco il video

Nicole Agostini

12.9.2025

© no source

Il nuovo yacht di lusso Dolce Vento è affondato al largo della costa turca pochi minuti dopo essere salpato. L'equipaggio è riuscito a salvarsi. Un video mostra le spettacolari riprese dell'incidente.

Nicole Agostini

12.09.2025, 16:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il nuovissimo yacht di lusso Dolce Vento è affondato pochi minuti dopo essere salpato. L'equipaggio e il proprietario si sono salvati.
  • L'incidente è avvenuto sulla costa turca, a soli 200 metri al largo di Ereğli. Non ci sono state vittime.
  • Lo yacht aveva un valore di oltre 750'000 franchi.
Mostra di più

Il nuovissimo yacht Dolce Vento è affondato in mare pochi minuti dopo essere salpato. Il capitano, due marinai e il proprietario sono riusciti a salvarsi.

L'incidente è avvenuto sulla costa turca, 200 metri a sud della città di Ereğli.

Il Dolce Vento aveva un valore di oltre 750'000 franchi ed era stato costruito a Istanbul.

Nel video si vede come un membro dell'equipaggio sia rimasto fino all'ultimo sulla nave di lusso che stava affondando, per poi, alla fine, gettarsi in acqua dal ponte.

Ecco il video (con sottotitolo in tedesco):

Uno yacht nuovo affonda pochi minuti dopo essere salpato

Uno yacht nuovo affonda pochi minuti dopo essere salpato

10.09.2025

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
È allarme salmonella in alcune spezie di Migros, Coop e Gwuerzegge
James McAvoy: ha perso ruoli a causa dell’altezza
Si costituisce il killer di Kirk, convinto dal padre alla resa. Trump chiede la pena di morte

Altre notizie

Ecco cos'è successo. Grave incidente all'Europa-Park, dipendente gravemente ferito

Ecco cos'è successoGrave incidente all'Europa-Park, dipendente gravemente ferito

Fine della vacanza. Coppia multata e allontanata da Venezia per essersi tuffata nel Canal Grande

Fine della vacanzaCoppia multata e allontanata da Venezia per essersi tuffata nel Canal Grande

Ecco come. Grande tristezza allo zoo di Zurigo, morto il cucciolo di elefante Zali

Ecco comeGrande tristezza allo zoo di Zurigo, morto il cucciolo di elefante Zali

Avvenuta nel 2022. Archiviato il caso sulla fuga dei dati al Dipartimento di giustizia zurighese

Avvenuta nel 2022Archiviato il caso sulla fuga dei dati al Dipartimento di giustizia zurighese