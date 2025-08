I predatori mangeranno presto dei conigli tedeschi? (immagine simbolica). Imago

Lo zoo di Aalborg ha sollevato critiche chiedendo ai cittadini di donare animali domestici anziani per nutrire leoni e tigri. La decisione ha suscitato indignazione sui social, portando alla chiusura dei commenti su Instagram.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Lo zoo di Aalborg, in Danimarca, ha chiesto ai cittadini di donare animali domestici anziani e sani per nutrire i suoi predatori, scatenando polemiche sui social.

Secondo la direzione, si tratta di una pratica sostenibile e utile al benessere dei carnivori, già adottata in altri zoo europei.

L'iniziativa ha suscitato forti critiche etiche e la struttura ha disattivato i commenti su Instagram senza ulteriori spiegazioni. Mostra di più

Lo zoo di Aalborg, situato nel nord della Danimarca, ha recentemente attirato l'attenzione pubblica con una richiesta controversa: ha invitato i cittadini a donare animali domestici anziani e sani per nutrire i grandi predatori ospitati nella struttura.

Questo appello, diffuso attraverso i canali social ufficiali della struttura, ha scatenato un acceso dibattito. Da un lato, alcuni sostengono che si tratti di una pratica naturale nella gestione dei parchi con animali, mentre altri la considerano una scelta crudele e inaccettabile.

In risposta alle critiche, sono stati disattivati i commenti su Instagram.

Nel messaggio, lo zoo ha specificato di cercare animali come cavalli, conigli, porcellini d'India, polli e capre, a condizione che siano in buona salute. L'intento è quello di fornire un'alimentazione il più naturale possibile ai carnivori, tra cui leoni, linci, lupi e tigri.

La direzione sostiene che la carne di animali interi offre un valore nutrizionale superiore e promuove comportamenti naturali, come la caccia e la socializzazione durante i pasti.

Per il benessere dei predatori

La richiesta si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità e benessere animale. In un'intervista ai media danesi, i responsabili hanno spiegato che l'uso di animali vivi è una pratica comune in molti zoo europei, permettendo ai predatori di esprimere comportamenti naturali.

Accettano solo animali anziani da contesti domestici dove non possono più ricevere cure adeguate, purché siano esenti da malattie.

Prima di accettare una donazione, gli animali vengono valutati da veterinari specializzati per assicurarsi che siano sani e non aggressivi. I proprietari devono compilare un modulo dettagliato e, in alcuni casi, partecipare a un colloquio preliminare. Non sono previsti compensi economici.

L'intero processo è documentato e gestito secondo le normative danesi sul benessere animale. Gli animali donati vengono sottoposti a eutanasia da personale veterinario qualificato prima di essere utilizzati come cibo, e ogni parte dell'animale viene utilizzata per ridurre gli sprechi.

Non è una novità

La pubblicazione dell'appello su Instagram ha rapidamente attirato l'attenzione di migliaia di utenti, molti dei quali hanno espresso indignazione per l'iniziativa.

Le critiche si sono concentrate sull'aspetto etico della proposta: in particolare, l'idea di «offrire» un animale domestico come pasto è stata ritenuta da molti inaccettabile, indipendentemente dalla sua età o condizione.

Alcuni commentatori hanno anche sollevato dubbi sull'impatto psicologico per i proprietari e sul messaggio diseducativo che un simile approccio potrebbe trasmettere. Di fronte all'ondata di commenti negativi, lo zoo ha deciso di disattivare la sezione commenti del post, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni pubbliche.

L'uso di animali interi come fonte alimentare nei giardini zoologici non è una pratica isolata. In diversi paesi del Nord Europa, tra cui Svezia e Germania, alcuni zoo adottano approcci simili, giustificandoli con la volontà di migliorare la qualità della vita degli animali carnivori.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.