Due capre di Oberwil ZG hanno pagato con la vita l'incontro con due uomini ubriachi. (immagine simbolica) Bild: Axel Heimken/dpa

Due uomini a Oberwil erano molto ubriachi domenica sera. Si sospetta che abbiano ucciso due capre a causa del loro stato d'alclismo. La polizia di Zugo sta indagando.

SDA

Non c'è tempo? blue News riassume per voi L'ubriachezza potrebbe avere conseguenze per due uomini di Oberwil.

Alcolizzati, i due uomini avrebbero ucciso due capre.

La polizia di Zugo ha avviato un'indagine sui due richiedenti l'asilo, di 26 e 30 anni. Mostra di più

Due uomini controllati dalla polizia di Zugo domenica sera sono sospettati di aver ucciso due capre a Oberwil, mentre erano ubriachi. Secondo il portavoce della polizia cantonale, ci sono prove in tal senso.

Frank Kleiner ha infatti confermato all'ATS una notizia diffusa dal quotidiano «Zuger Zeitung». Secondo il portavoce della polizia, i servizi di emergenza sono riusciti a recuperare l'arma del delitto, un coltello, sulla scena del crimine.

I residenti avevano allertato la polizia intorno alle 3.30 del mattino per la presenza di due uomini in stato di forte ubriachezza che davano in escandescenza a Oberwil.

Una pattuglia ha controllato i due uomini e, secondo Kleiner, si è imbattuta anche in due capre morte con il ventre squarciato.

I due uomini fortemente alcolizzati sono «fortemente sospettati di aver ucciso le capre», afferma Kleiner. Le tracce corrispondenti lo indicano.

Secondo il portavoce della polizia, i sospetti sono due richiedenti asilo di 26 e 30 anni. Le loro origini non sono state rese note.

SDA