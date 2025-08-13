La polizia cantonale di Turgovia ha fermato l'uomo. sda

Nel cuore della notte, un giovane italiano è stato sorpreso a sfrecciare decisamente troppo velocemente sull'autostrada nei pressi di Frauenfeld. Ora rischia gravi conseguenze.

Hai fretta? blue News riassume per te Un'auto è stata beccata a viaggiare a 231 km/h sull'autostrada A7 vicino a Frauenfeld.

Il conducente 18enne circolava quindi a 106 km/h oltre il limite.

La patente di guida gli è stata subito confiscata e verrà anche sporta denuncia nei suoi confronti. Mostra di più

Nel cuore della notte su mercoledì, la Polizia cantonale turgoviese ha fermato un automobilista in chiaro eccesso di velocità.

Intorno alle 3:45, un radar stazionario posato sull'autostrada A7 nei pressi di Frauenfeld ha registrato una vettura che viaggiava a ben 231 km/h in direzione di Zurigo. Il limite di velocità in quel punto è di 120 km/h.

Al netto del margine di sicurezza, il limite di velocità è quindi stato superato di ben 106 km/h. Al volante c'era un italiano di 18 anni. Gli agenti gli hanno immediatamente confiscato la patente di guida e hanno trasmesso il caso all'autorità stradale competente.

Il giovane deve ora rispondere alla Procura della Repubblica italiana. In caso di condanna, potrebbe incorrere in una pesante multa o addirittura in una pena detentiva, oltre al ritiro della patente di guida per diversi anni.