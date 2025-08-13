  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vicino a Frauenfeld Beccato dal radar a 231 km/h in autostrada, via subito la patente

Sven Ziegler

13.8.2025

La polizia cantonale di Turgovia ha fermato l'uomo.
La polizia cantonale di Turgovia ha fermato l'uomo.
sda

Nel cuore della notte, un giovane italiano è stato sorpreso a sfrecciare decisamente troppo velocemente sull'autostrada nei pressi di Frauenfeld. Ora rischia gravi conseguenze.

Sven Ziegler

13.08.2025, 12:38

13.08.2025, 13:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un'auto è stata beccata a viaggiare a 231 km/h sull'autostrada A7 vicino a Frauenfeld.
  • Il conducente 18enne circolava quindi a 106 km/h oltre il limite.
  • La patente di guida gli è stata subito confiscata e verrà anche sporta denuncia nei suoi confronti.
Mostra di più

Nel cuore della notte su mercoledì, la Polizia cantonale turgoviese ha fermato un automobilista in chiaro eccesso di velocità.

Intorno alle 3:45, un radar stazionario posato sull'autostrada A7 nei pressi di Frauenfeld ha registrato una vettura che viaggiava a ben 231 km/h in direzione di Zurigo. Il limite di velocità in quel punto è di 120 km/h.

Al netto del margine di sicurezza, il limite di velocità è quindi stato superato di ben 106 km/h. Al volante c'era un italiano di 18 anni. Gli agenti gli hanno immediatamente confiscato la patente di guida e hanno trasmesso il caso all'autorità stradale competente.

Il giovane deve ora rispondere alla Procura della Repubblica italiana. In caso di condanna, potrebbe incorrere in una pesante multa o addirittura in una pena detentiva, oltre al ritiro della patente di guida per diversi anni.

I più letti

Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Il principe Andrea sta pensando di fuggire ad Abu Dhabi?
Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano

Altre notizie

Raggiunti i 9521 metri di quota. L'aereo solare Solarstratos batte il record mondiale di Bertrand Piccard e Solar Impulse

Raggiunti i 9521 metri di quotaL'aereo solare Solarstratos batte il record mondiale di Bertrand Piccard e Solar Impulse

Misura senza precedenti. Ginevra: trasporti pubblici gratuiti per l'allarme ozono

Misura senza precedentiGinevra: trasporti pubblici gratuiti per l'allarme ozono

Neuchâtel. Uomo perde la vita in piscina a La Chaux-de-Fonds

NeuchâtelUomo perde la vita in piscina a La Chaux-de-Fonds