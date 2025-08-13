Nel cuore della notte su mercoledì, la Polizia cantonale turgoviese ha fermato un automobilista in chiaro eccesso di velocità.
Intorno alle 3:45, un radar stazionario posato sull'autostrada A7 nei pressi di Frauenfeld ha registrato una vettura che viaggiava a ben 231 km/h in direzione di Zurigo. Il limite di velocità in quel punto è di 120 km/h.
Al netto del margine di sicurezza, il limite di velocità è quindi stato superato di ben 106 km/h. Al volante c'era un italiano di 18 anni. Gli agenti gli hanno immediatamente confiscato la patente di guida e hanno trasmesso il caso all'autorità stradale competente.
Il giovane deve ora rispondere alla Procura della Repubblica italiana. In caso di condanna, potrebbe incorrere in una pesante multa o addirittura in una pena detentiva, oltre al ritiro della patente di guida per diversi anni.