Un muratore di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Hundwil, in Appenzello Esterno. Un elemento del tetto si è rovesciato, intrappolando il malcapitato.

Lunedì pomeriggio si è verificato un incidente sul lavoro in un cantiere a Hundwil, nel Canton Appenzello Esterno. Un muratore è rimasto gravemente ferito mentre scaricava un elemento del tetto. Secondo un comunicato della polizia cantonale è stato trasportato in ospedale dalla Rega.

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 13h00. L'uomo voleva scaricare da un camion, con l'aiuto di una gru, un elemento del tetto in legno del peso di circa 1,5 tonnellate per posizionarlo contro una parete in cemento.

Dopo averlo depositato, il muratore ha tentato di sganciare le cinghie utilizzate per il sollevamento. In quel momento, per ragioni ancora sconosciute, il pesante elemento si è improvvisamente ribaltato.

Il 27enne è rimasto schiacciato tra il pezzo del tetto caduto e diverse travi di legno già posate a terra, riportando gravi ferite all'addome e al bacino.

I soccorritori sono riusciti a liberarlo e a fornirgli le prime cure sul posto. Successivamente, è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega.

Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora chiare. La polizia sta indagando sull'accaduto in collaborazione con l'Ispettorato del lavoro cantonale.