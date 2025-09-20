  1. Clienti privati
È successo in Austria Uomo accumulava cimeli nazisti e un arsenale, arrestato dopo una fuga

Petar Marjanović

20.9.2025

Durante una perquisizione nel suo domicilio sono state sequestrate numerose armi proibite, munizioni, narcotici e cimeli nazisti.
Durante una perquisizione nel suo domicilio sono state sequestrate numerose armi proibite, munizioni, narcotici e cimeli nazisti.
LPD Steiermark

Un tedesco della Stiria (Austria) stava accumulando un arsenale di armi, oltre a cimeli nazisti e droga. All'arrivo della polizia è fuggito nella foresta con i suoi cani e si è costituito solo alcune ore dopo.

Petar Marjanović

20.09.2025, 14:03

20.09.2025, 15:23

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La polizia della Stiria ha arrestato un uomo tedesco di 54 anni che in passato aveva pubblicato contenuti estremisti di destra su internet.
  • Durante una perquisizione del suo domicilio, gli agenti hanno sequestrato un enorme arsenale di armi, droghe e cimeli nazisti.
  • L'uomo si è consegnato in serata, è stato interrogato e rilasciato per ordine della procura. L'indagine continua.
Mostra di più

Spettacolare operazione di polizia in Stiria: un uomo tedesco di 54 anni è stato preso di mira dalla giustizia austriaca perché, a quanto pare, aveva pubblicato contenuti estremisti di destra su internet.

Quando mercoledì mattina la polizia si è presentata al suo indirizzo di casa nel distretto di Graz-Umgebung, l'uomo è però fuggito con i suoi tre cani. È stato persino inviato un elicottero per cercarlo. Ma in un primo momento è rimasto disperso.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno perquisito il suo domicilio, trovando un inquietante arsenale: 18 armi da fuoco, un'arma proibita, innumerevoli armi da taglio, silenziatori e più di 30'000 munizioni.

C'erano anche droghe e oggetti di culto nazisti, secondo l'Ufficio statale per la protezione della Costituzione e la lotta all'estremismo (LSE).

In serata è arrivata la svolta: intorno alle 17:30, il 54enne si è improvvisamente presentato in una stazione di polizia. Si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Dopo essere stato interrogato, è stato però nuovamente rilasciato per ordine della Procura di Graz.

