Durante una perquisizione nel suo domicilio sono state sequestrate numerose armi proibite, munizioni, narcotici e cimeli nazisti. LPD Steiermark

Un tedesco della Stiria (Austria) stava accumulando un arsenale di armi, oltre a cimeli nazisti e droga. All'arrivo della polizia è fuggito nella foresta con i suoi cani e si è costituito solo alcune ore dopo.

Petar Marjanović Petar Marjanović

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia della Stiria ha arrestato un uomo tedesco di 54 anni che in passato aveva pubblicato contenuti estremisti di destra su internet.

Durante una perquisizione del suo domicilio, gli agenti hanno sequestrato un enorme arsenale di armi, droghe e cimeli nazisti.

L'uomo si è consegnato in serata, è stato interrogato e rilasciato per ordine della procura. L'indagine continua. Mostra di più

Spettacolare operazione di polizia in Stiria: un uomo tedesco di 54 anni è stato preso di mira dalla giustizia austriaca perché, a quanto pare, aveva pubblicato contenuti estremisti di destra su internet.

Quando mercoledì mattina la polizia si è presentata al suo indirizzo di casa nel distretto di Graz-Umgebung, l'uomo è però fuggito con i suoi tre cani. È stato persino inviato un elicottero per cercarlo. Ma in un primo momento è rimasto disperso.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno perquisito il suo domicilio, trovando un inquietante arsenale: 18 armi da fuoco, un'arma proibita, innumerevoli armi da taglio, silenziatori e più di 30'000 munizioni.

C'erano anche droghe e oggetti di culto nazisti, secondo l'Ufficio statale per la protezione della Costituzione e la lotta all'estremismo (LSE).

In serata è arrivata la svolta: intorno alle 17:30, il 54enne si è improvvisamente presentato in una stazione di polizia. Si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Dopo essere stato interrogato, è stato però nuovamente rilasciato per ordine della Procura di Graz.