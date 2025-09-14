Acquista dei parcheggi per visitatori e vuole venderli ai vicini per un quarto di milione

È scoppiata una grossa disputa per dei parcheggi (immagine illustrativa). sda

Un uomo della Svizzera orientale ha acquistato un terreno con posti auto per visitatori a Hünenberg nel Canton Zugo, e vuole venderlo ai vicini per 250'000 franchi. I residenti lo accusano di averli minacciati e hanno rifiutato l'offerta.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo della Svizzera orientale ha acquistato un terreno con parcheggi per visitatori a Hünenberg (ZG).

Il nuovo proprietario ha offerto ai residenti di acquistarlo per 250'000 franchi, in caso contrario ha minacciato un divieto di parcheggio.

I vicini hanno rifiutato l'offerta e lo hanno accusato di non voler instaurare un clima di buon vicinato. Mostra di più

In Rebenweg a Hünenberg, nel Canton Zugo, i rapporti di vicinato sono da tempo buoni, anche se dall'inizio di giugno un nuovo proprietario terriero sta causando delle tensioni.

Come riporta il quotidiano «Zuger Zeitung», all'inizio del 2025 un uomo proveniente dal Canton San Gallo ha acquistato un piccolo lotto di terreno con circa quattro posti auto per i visitatori. Per anni questi parcheggi sono stati occasionalmente utilizzati come posti auto regolari dai residenti.

Poco dopo l'acquisto, il nuovo proprietario ha inviato delle lettere ai vicini con l'oggetto «Evitare una possibile escalation legale». In queste missive, l'uomo emetteva un «inequivocabile divieto di parcheggio» e allo stesso tempo offriva la vendita del lotto al prezzo di 250'000 franchi.

Inoltre ha fissato un termine di 9 giorni per l'accettazione. In caso contrario, voleva ottenere dal tribunale un divieto di sosta e l'imposizione di multe. Un vicino ha descritto la cifra richiesta come «al di là del bene e del male».

L'offerta precedente era molto più conveniente

L'appezzamento era stato precedentemente abbandonato dopo lo scioglimento dell'impresa edile che aveva costruito la sovrastruttura. All'epoca i residenti avrebbero potuto rilevare l'appezzamento per circa 10'000 franchi, ma decisero di non farlo, anche su consiglio del catasto.

Il nuovo proprietario, che vive nella Svizzera orientale, si è presentato di persona sul posto per controllare i veicoli parcheggiati, secondo quanto riferito da un residente. In precedenza aveva annunciato che avrebbe fatto effettuare controlli settimanali da un rappresentante.

In una lettera di risposta, un residente ha accusato l'uomo di non impegnarsi per un rapporto di vicinato rispettoso, come è consuetudine a Hünenberg. I locali concordano di non acquistare il lotto, a meno che il prezzo non sia al livello precedente.

Il proprietario non ha rilasciato commenti al «Zuger Zeitung».