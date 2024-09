Armato di machete semina il panico a Emmen: 30 persone ferite, tra cui 8 bambini

Sui social media circolano video che mostrano il presunto colpevole con un machete. X

Un uomo armato di machete ha appiccato diversi incendi a Essen, in Germania. La polizia parla di 30 feriti, tra cui otto bambini.

dmu Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato sera sono stati appiccati due incendi in due edifici residenziali di Essen.

Poco dopo un furgone si è lanciato contro due negozi.

La polizia ha arrestato un sospetto: l'uomo era armato di machete. Mostra di più

Sabato sera movimentato, ma non in senso positivo, nella città tedesca di Essen: prima sono scoppiati degli incendi in due condomini nel quartiere Altenessen, successivamente un furgone per le consegne si è schiantato contro due negozi in zona Katernberg.

Lo ha riferito la polizia in un comunicato, che parla di ben 30 persone ferite e il fermo di un sospetto, che si trovava vicino alla scena.

Ma andiamo con ordine. Intorno alle 17.10, i pompieri e la polizia hanno ricevuto numerose chiamate di emergenza per un incendio in Pielstickerstrasse. Poco dopo si è sviluppato un rogo in un altro condominio di Zollvereinstrasse.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e hanno dovuto assistere i feriti. Tra di essi ci sono otto bambini che hanno riportato ferite giudicate gravi.

Festnahme nach zwei Bränden mit zahlreichen Verletzten



Am Samstagabend (28. September) in #Essen #Katernberg und #Altenessen mit 30 Verletzten.



Hinweisportal geschaltet - https://t.co/kFyAT52h3p



Rufnummer für Hinweise: 0201 829-0



Pressemitteilung: https://t.co/QsIsHKdM2u pic.twitter.com/nwOfuZFrDr — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 28, 2024

Nelle interviste TV, il portavoce dei vigili del fuoco ha parlato di scene drammatiche: bambini e donne che si affacciavano alle finestre coperti dal fumo e urlando.

I vigili del fuoco hanno quindi allestito dei cuscini di sicurezza e hanno tratto in salvo i residenti utilizzando delle scale girevoli.

Sospetto autore armato di machete

Ma non è finita. Poco dopo, un furgone è piombato su due negozi di Katernberger Strasse e Meybuschhof. In entrambi casi sono stati causati ingenti danni materiali, ma nessuna persona è rimasta ferita.

Una pattuglia è riuscita ad arrestare un sospetto nelle immediate vicinanze della scena del crimine. Il sospetto è un uomo di 41 anni di Essen di nazionalità siriana. Secondo i media, aveva con sé un coltello e un machete.

Il Dipartimento di investigazione criminale ha preso in carico l'indagine e sta esaminando i collegamenti tra i reati. Si sta indagando anche sui motivi che avrebbero portato l'uomo ai vari gesti.