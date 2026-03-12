  1. Clienti privati
È successo per davvero Uomo dà fuoco alla sua casa e ne distrugge altre tre per... uccidere dei ragni

ai-scrape

12.3.2026 - 15:46

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Un incendio che ha distrutto quattro abitazioni nelle Pocono Mountains, in Pennsylvania, sarebbe stato provocato da un uomo che avrebbe dato fuoco alla propria casa gridando di voler «uccidere tutti i ragni», riferisce «Cbs News».

Sara Matasci

12.03.2026, 15:46

12.03.2026, 15:51

Nelle scorse settimane un grave incendio ha distrutto quattro abitazioni nella regione delle Pocono Mountains in Pennsylvania. Il rogo ha avuto origine in una delle case a schiera e si è poi esteso alle tre adiacenti.

Giunti rapidamente sul posto, i pompieri hanno dovuto lavorare per circa otto ore per riuscire a spegnere le fiamme, a causa soprattutto del forte vento e delle temperature gelide.

Ma come hanno avuto origine le fiamme? Come riporta il portale «Cbs News», un testimone oculare ha visto il 36enne proprietario di casa appiccare diversi fuochi durante la giornata.

Caso risolto quindi? In parte pare di sì, se il tutto verrà confermato. Ma a essere curioso è il motivo che ha portato l'uomo a dare fuoco alla sua casa. Stando ancora al testimone, infatti, il 36enne urlava: «Devo uccidere tutti i ragni...».

L'uomo si è poi dato alla fuga e la polizia lo sta ancora cercando. È accusato di incendio doloso aggravato e altri reati. 

