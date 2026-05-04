Uomo dichiarato morto «risorge» tre ore dopo, ecco com'è stato possibile

Didier era andato in ospedale per la dialisi quando il suo cuore si è fermato. (Illustrazione) KEYSTONE

Il cuore di un 62enne ha smesso di battere a Rennes, in Francia, mentre si sottoponeva a dialisi. Nonostante i tentativi di rianimazione, l'uomo non ha mostrato più alcun segno di vita ed è quindi stato dichiarato morto. Ma la sorpresa è arrivata tre ore dopo...

Redazione blue News Valérie Passello

È difficile da credere, ma è successo per davvero. Un uomo si era recato in ospedale per sottoporsi alla dialisi, ma durante il trattamento ha avuto un attacco di cuore. L'équipe dell'ospedale ha cercato di rianimarlo per 40 minuti, ma senza successo. È stato quindi dichiarato morto.

In seguito è stata informata la famiglia, scioccata per quanto successo. Ma tre ore dopo i parenti ricevono un'altra chiamata, che li informava, con grandissima sorpresa, che: «Abbiamo trovato il polso, quindi non è più morto». Lo ha raccontato la nipote alla TV francese «TF1 info».

Superato lo shock di questa «resurrezione», la famiglia ha gioito per la felice notizia e l'uomo si è ripreso dolcemente dal suo viaggio nell'aldilà, soffrendo al massimo di «qualche piccola allucinazione».

Un fenomeno raro

Secondo gli specialisti intervistati su quanto successo, l'uomo aveva avuto la cosiddetta «sindrome di Lazzaro». Detto in altre parole, non era mai morto veramente, ma tutte le sue funzioni vitali erano così deboli da non poter essere rilevate.

Il fenomeno in questione prende il nome dalla figura biblica di Lazzaro, morto da quattro giorni e risorto per volere di Gesù.

La sindrome di Lazzaro è rara, ma chiaramente sempre spettacolare. Secondo «TF1 info», negli ultimi 40 anni sono stati registrati solo 76 casi in tutto il mondo.

Un'infermiera del reparto di terapia intensiva di Rennes ha dichiarato a «Ouest France»: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».

Per quanto riguarda l'uomo, intervistato dallo stesso media, ritiene di «essere stato fortunato» e di avere intenzione di fare un viaggio dopo aver lasciato l'ospedale per riprendersi dalle emozioni vissute.