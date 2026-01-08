  1. Clienti privati
Pistola finta Uomo entra armato in una banca di Zurigo

SDA

8.1.2026 - 16:05

Non è chiaro se l'uomo volesse rapinare la filiale dell'UBS.

Keystone

Un 29enne ucraino è entrato armato in una banca oggi poco prima di mezzogiorno a Zurigo. Non è chiaro se l'uomo, subito arrestato dalla polizia, volesse compiere una rapina.

Keystone-SDA

08.01.2026, 16:05

Il fatto, comunicano le forze dell'ordine municipali, è avvenuto in una filiale UBS all'angolo fra Uraniastrasse e Bahnhofstrasse. L'uomo aveva con sé una pistola, che si è poi rivelata una replica.

Secondo i primi accertamenti, nessuno è stato minacciato direttamente e non è stato rubato denaro. Il cittadino ucraino, che si è arreso senza opporre resistenza, è stato trattenuto dalla polizia per cercare di capire quali fossero le sue intenzioni.

