Finisce in terapia intensiva per aver bevuto troppo latte, ecco quanto

Nei Paesi Bassi un uomo è finito in ospedale a causa di una presunta patologia diabetica. I medici hanno però ben presto scoperto che il problema non era quello pensato, ma bensì un consumo decisamente troppo elevato di latte.

Hai fretta? blue News riassume per te Un olandese di 54 anni beveva fino a 22 litri di latte al giorno.

Questo ha portato a un forte aumento del livello di calcio nel suo sangue e quindi a gravi problemi di salute.

Alla fine, l'uomo è finito al pronto soccorso. Mostra di più

I medici del Masstaad Hospital di Rotterdam, nei Paesi Bassi, hanno assistito a un caso davvero insolito: un olandese di 54 anni è finito presso la loro struttura ospedaliera per aver bevuto fino a 22 litri di latte al giorno.

E lo ha fatto per un lungo periodo di tempo, motivo per cui ha sviluppato gravi problemi di salute. La notizia è stata riportata dall'«International Journal of Clinical Medicine».

L'eccessivo consumo di latte ha portato a un forte aumento del livello di calcio nel sangue dell'uomo. Le conseguenze? Nausea, vomito, debolezza e confusione. Alla fine ha subito anche gravi danni ai reni ed è finito in terapia intensiva.

Due giorni prima si era recato dal medico di famiglia, che però - a causa degli elevati livelli di zucchero nel sangue - aveva diagnosticato una forma di diabete. Ma come si è poi scoperto, non si trattava affatto di questo. A causare i sintomi era stato il consumo davvero eccessivo di latte.

E quindi ovviamente i farmaci che il medico gli aveva prescritto non sono serviti a nulla.

L'uomo aveva il sangue «lattiginoso»

In clinica si è infine scoperto che negli ultimi tempi l'uomo aveva bevuto circa 22 litri di latte intero al giorno per dissetarsi.

In ospedale al 54enne sono quindi stati somministrati farmaci per abbassare i livelli di calcio.

Oltre ai sintomi più evidenti, i medici hanno notato anche un «sangue lattiginoso», ossia più torbido, indice di un'aumentata concentrazione di grassi.