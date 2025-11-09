Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Un uomo ha superato il divieto di circolazione sulla Langstrasse per sette volte (immagine illustrativa). Keystone

Dall'autunno 2023 è in vigore un divieto di circolazione sulla Langstrasse di Zurigo, con conseguenze costose per gli automobilisti inesperti. Uno svizzero residente in Germania ha attraversato la zona vietata per sette volte. Il caso è stato risolto in tribunale con un po' di umorismo.

Hai fretta? blue News riassume per te Da settembre 2023 è in vigore un divieto di circolazione per i veicoli privati su un breve tratto della Langstrasse di Zurigo, che già nel primo mese ha fruttato 1,7 milioni di franchi di multe.

Il cittadino svizzero Pascal K. ha ricevuto una multa di 1'250 franchi per aver attraversato più volte la zona vietata, ma ha negato di aver mai ricevuto una fattura.

In tribunale la giudice ha mostrato comprensione per il malinteso, per cui l'uomo ha ritirato il suo reclamo e il procedimento si è concluso senza spese giudiziarie. Mostra di più

Dal settembre 2023, la città di Zurigo ha reso la vita più difficile agli automobilisti della Langstrasse. Un tratto di strada lungo circa 60 metri è temporaneamente chiuso, con un divieto di circolazione dall'incrocio Langstrasse/Bauerstrasse all'incrocio Langstrasse/Dienerstrasse.

Dalle 05:30 alle 22:00 possono transitare solo autobus e taxi. In questo modo, la città vuole ridurre il traffico di transito e rendere il tratto di strada più libero dalle auto. Una telecamera automatica registra ogni violazione. La città sanziona l'inosservanza con 100 franchi.

1,7 milioni di franchi nel primo mese

Nell'ottobre 2024 la città ha parlato di una possibile revoca del divieto. Il motivo è che si vuole migliorare la segnaletica del divieto e far funzionare i controlli solo sporadicamente.

Nel solo mese di gennaio 2024, la città ha guadagnato 1,7 milioni di franchi grazie alla nuova regola.

Sulla Langstrasse, il tratto con il divieto di circolazione è contrassegnato da un'area a scacchiera. Google Maps

Anche Pascal K. ha ricevuto una multa nel febbraio 2024. In aprile ha poi di nuovo attraversato il tratto ripetutamente per sei giorni. Avrebbe quindi dovuto pagare in totale 700 franchi, ma non l'ha fatto.

Ha quindi ricevuto un'ingiunzione di pagamento dall'ufficio del governatore del distretto di Zurigo. Gli è stato ordinato di pagare una multa di 700 franchi più 550 franchi di tasse.

K. ha presentato ricorso contro il decreto penale. Martedì doveva comparire in tribunale e prima dell'udienza ha incontrato i giornalisti. A blue News ha raccontato la sua versione dei fatti.

«All'epoca del reato, l'anno scorso, vivevo ancora a Berlino». L'anno scorso si era recato a Zurigo per una settimana: «Non sapevo nulla del divieto di guida. Ma non era questo il problema». K. aveva già attraversato Langstrasse alcune volte, ma allora non c'erano state multe.

La multa è stata emessa, ma non l'ha mai ricevuta.

K. non ha mai ricevuto la fattura per la differenza

K. ha spiegato la stessa storia davanti alla giudice. Solo dopo qualche tempo ha ricevuto un documento con una fattura. Secondo K., ha creduto che si trattasse della multa e ha trasferito l'importo di 630 franchi. Ma il denaro non era stato registrato correttamente.

Successivamente ha ricevuto nella buca delle lettere l'avviso di multa.

La giudice si è mostrata comprensiva: «Perché è seduto qui oggi?». K. ha risposto in modo un po' ironico: «Sono seduto qui perché non ho obiezioni. Vorrei pagare la differenza. Ma non ho mai ricevuto una ricevuta di pagamento». L'imputato voleva pagare la differenza tra i 630 franchi già pagati e i 700 franchi richiesti.

La giudice gli ha spiegato: «La polizia invia le multe. Nel suo caso deve essere stato sfortunato perché non ha ricevuto la posta». K. ha annuito riconoscendo l'infrazione, ma non è stata colpa sua se le multe non sono arrivate.

«Avrà il conto»

La giudice ha mostrato ulteriore comprensione: «Potrei anche rinunciare alle spese processuali nel suo caso. Deve essere stata una sfortuna. Purtroppo non posso influire sull'importo della multa. Se lei ritira il suo reclamo, possiamo chiudere il caso in questo modo».

Pascal K. ha annuito e accettato l'offerta. «Oggi cercheremo di mantenere la neutralità. Il divieto di guida è controverso. È stato ampiamente riportato dai media, quindi la procedura per il divieto di guida ha dovuto essere adattata in qualche modo», ha chiarito la giudice.

Infine, K. ha scherzato: «Spero di ricevere una fattura questa volta». La giudice ha risposto con una risata: «Avrà il conto. È stato un incontro piacevole per noi».