Guy e Adrien Matlock si godono una crociera per il loro 37° anniversario di matrimonio. Tuttavia, questa si trasforma in un viaggio dell'orrore. L'uomo è vittima di un arresto cardiaco e rimane bloccato in Danimarca, incosciente in ospedale, attaccato all'ossigeno.

Probabilmente non è così che Guy Matlock aveva immaginato il suo 37° anniversario di matrimonio, perché il viaggio si è trasformato in un incubo.

Il 64enne del Colorado ha contratto una grave infezione virale durante una crociera in Danimarca ed è rimasto bloccato nel Paese scandinavo, come riporta il New York Post.

Matlock era in viaggio per 14 giorni per festeggiare il 37° anniversario di matrimonio con la moglie Adrien quando ha avvertito sintomi influenzali. Si sono rapidamente trasformati in una pericolosa combinazione di influenza A, polmonite e setticemia che ha attaccato i suoi organi principali.

Il «New York Post» riferisce inoltre che Matlock ha avuto un arresto cardiaco sulla nave ed è ora ricoverato in un ospedale di Copenhagen. Non è cosciente e dipende da un ventilatore.

«È molto isolante trovarsi in un altro Paese dove non si conosce la lingua e la società è completamente diversa», ha dichiarato la figlia di Guy, Moriah Matlock, a KDVR.

La famiglia sta cercando di raccogliere i fondi necessari per un trasporto medica negli Stati Uniti, che può costare fino a 150.000 dollari.

Secondo il New York Post, la loro campagna GoFundMe ha raccolto fino alla scorsa settimana oltre 30.000 dollari. «Nessuno può spiegare l'ansia che può provocare vedere qualcuno soffrire così tanto», ha detto Moriah a WJTV.

I focolai di malattie nelle crociere non sono un caso isolato

Come scrive focus.de, sulle navi da crociera si verificano ripetuti focolai di malattie. Recentemente si è verificata un'epidemia di malattie gastrointestinali sulla nave da crociera "Radiance of the Seas" della Royal Caribbean International.

Secondo «T-Online», circa 180 passeggeri e tre membri dell'equipaggio si sono ammalati mentre la nave era in viaggio al largo delle coste dell'Alaska. Le persone colpite hanno accusato diarrea, crampi addominali, mal di testa e dolori muscolari.

L'autorità sanitaria statunitense CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha identificato la salmonella come causa. Un portavoce della Royal Caribbean ha dichiarato che la salute e la sicurezza degli ospiti, dell'equipaggio e delle comunità visitate sono una priorità assoluta.

La dottoressa Sarah E. Hochman, esperta di malattie infettive, ha dichiarato a focus.de: «Focolai come questo sono comuni quando molte persone si trovano insieme in uno spazio ristretto».

Circa 200 passeggeri della nave di lusso MV Ventura si sono ammalati di sintomi simili in estate. Una delle persone colpite, l'infermiera Jessica B., ha lamentato la mancanza di igiene a bordo e ha spiegato: «Non è stato il viaggio da sogno che ci aspettavamo».