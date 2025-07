Una gondola accanto al famoso Ponte di Rialto a Venezia. L'incidente è avvenuto lì vicino nel 2013. Immagine simbolica. dpa

Un turista tedesco è morto durante un giro in gondola a Venezia nel 2013. Ora una corte d'appello ha stabilito che la famiglia riceverà quattro milioni di euro.

A più di dieci anni dalla morte di un turista tedesco durante un giro in gondola a Venezia, la sua famiglia ha ottenuto un risarcimento di quattro milioni di euro (circa 3,7 milioni di franchi svizzeri), secondo quanto riportato dai media italiani.

Lo ha deciso una corte d'appello della città lagunare, come riportano, tra gli altri, l'agenzia di stampa Ansa e il quotidiano locale «Il Gazzettino».

In primo grado, la famiglia era rimasta a mani vuote. Secondo quanto riportato, la sentenza è stata ora ribaltata.

Il tragico fatto

Il 50enne del Baden-Württemberg era in vacanza con la moglie e i tre figli, all'epoca di età compresa tra i quattro e i dieci anni, nell'agosto 2013. La famiglia fece un giro in gondola sul Canal Grande. L'imbarcazione si scontrò con uno dei vaporetti, utilizzati per il trasporto pubblico sui canali di Venezia, vicino al famoso Ponte di Rialto.

L'uomo, un professore di diritto e giudice, cadde in acqua, rimase schiacciato tra il pontile e la barca e morì a causa delle ferite riportate. Anche la figlia rimase ferita.

Il gondoliere dichiarò di aver perso il controllo dell'imbarcazione perché stava cercando di evitare altre barche e gondole sul ponte.

L'azienda di trasporti deve pagare più della metà

Secondo quanto riportato, la Corte d'Appello ha ordinato all'azienda municipale dei trasporti, responsabile della gestione delle imbarcazioni sui canali, di pagare 2,2 milioni di euro del risarcimento.

Gli altri 1,8 milioni devono essere pagati da due conducenti delle imbarcazioni. In prima istanza, un tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento, nel 2018.

Il procedimento civile per il risarcimento era già stato preceduto da un procedimento penale.

Nel giugno 2015, tre conducenti di vaporetti e l'autista di un taxi d'acqua sono stati condannati con la condizionale per comportamento gravemente negligente, in quanto si erano ostacolati a vicenda e avevano quindi causato l'incidente. Anche un gondoliere è stato condannato in un processo successivo.