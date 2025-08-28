Il moldavo trasportava circa 200 orologi. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

A Kreuzlingen (TG) le autorità doganali hanno fermato un moldavo di 41 anni che stava viaggiando verso la Svizzera su uno scooter elettrico. Il bagaglio dell'uomo conteneva oltre 200 orologi: si sospetta siano stati rubati.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo moldavo di 41 anni si è recato in Svizzera dalla Germania a bordo di un e-scooter.

La polizia delle dogane ha scoperto che per l'uomo era attivo un divieto d'ingresso in Svizzera fino al 2035.

Nel suo bagaglio sono stati rinvenuti 213 orologi, sospettati di essere merce rubata. Mostra di più

Nel fine settimana, a Kreuzlingen (TG), è stato scoperto un insolito tentativo di contrabbando. Un moldavo di 41 anni ha cercato di entrare in Svizzera dalla Germania a bordo di uno scooter elettrico.

Poco dopo aver attraversato il confine, è stato fermato da una pattuglia dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). L'ispezione ha rivelato che l'uomo non era autorizzato a entrare in Svizzera fino al 2035.

Ma non è tutto: nello zaino portava tre pacchi e un'ulteriore borsa, contenente un totale di 213 orologi da polso e da tasca. Secondo le autorità doganali, si tratta di sospetta merce rubata.

Gli agenti hanno consegnato l'uomo e gli orologi alla Polizia cantonale di Turgovia, che è ora responsabile di ulteriori procedimenti.