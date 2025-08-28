  1. Clienti privati
Insolito tentativo di contrabbando Uomo sorpreso alla dogana con oltre 200 orologi, probabilmente rubati

Sven Ziegler

28.8.2025

Il moldavo trasportava circa 200 orologi.
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

A Kreuzlingen (TG) le autorità doganali hanno fermato un moldavo di 41 anni che stava viaggiando verso la Svizzera su uno scooter elettrico. Il bagaglio dell'uomo conteneva oltre 200 orologi: si sospetta siano stati rubati.

28.08.2025, 17:47

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un uomo moldavo di 41 anni si è recato in Svizzera dalla Germania a bordo di un e-scooter.
  • La polizia delle dogane ha scoperto che per l'uomo era attivo un divieto d'ingresso in Svizzera fino al 2035.
  • Nel suo bagaglio sono stati rinvenuti 213 orologi, sospettati di essere merce rubata.
Mostra di più

Nel fine settimana, a Kreuzlingen (TG), è stato scoperto un insolito tentativo di contrabbando. Un moldavo di 41 anni ha cercato di entrare in Svizzera dalla Germania a bordo di uno scooter elettrico.

Poco dopo aver attraversato il confine, è stato fermato da una pattuglia dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). L'ispezione ha rivelato che l'uomo non era autorizzato a entrare in Svizzera fino al 2035.

Ma non è tutto: nello zaino portava tre pacchi e un'ulteriore borsa, contenente un totale di 213 orologi da polso e da tasca. Secondo le autorità doganali, si tratta di sospetta merce rubata.

Gli agenti hanno consegnato l'uomo e gli orologi alla Polizia cantonale di Turgovia, che è ora responsabile di ulteriori procedimenti.

