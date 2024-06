Nell'autunno del 2023, una lince è stata abbattuta senza autorizzazione nel Canton Svitto. Symbolbild: Keystone

Nell'autunno del 2023, una lince è stata abbattuta illegalmente a Vorderthal. La polizia svittese ha ora arrestato il presunto tiratore.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te La polizia cantonale di Svitto ha arrestato un uomo di 57 anni, sospettato di aver sparato illegalmente a una lince.

Il crimine è avvenuto nell'autunno del 2023. Mostra di più

La polizia ha ricevuto la segnalazione venerdì 17 novembre 2023: una lince era stata abbattuta illegalmente a Vorderthal, nel Canton Svitto, nei giorni precedenti.

A seguito di intense indagini condotte in collaborazione con l'Ufficio per le foreste e la natura, un uomo di 57 anni è stato identificato come il presunto colpevole, come ha riferito martedì la Polizia cantonale.

L'accusato dovrà ora rispondere alla Procura svittese.