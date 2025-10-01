Il biglietto della lotteria ha reso l'uomo milionario. Tom Weller/dpa

Un padre di famiglia dell'Assia, in Germania, ha incassato una vincita di oltre 15 milioni di euro dopo sei mesi, grazie a un biglietto della lotteria trovato in una vecchia giacca.

DPA Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo della regione del Reno-Meno ha vinto oltre 15 milioni di euro alla lotteria.

Il tedesco aveva dimenticato il biglietto per mesi in una vecchia giacca.

Il padre di famiglia vuole usare il denaro per garantire il futuro dei suoi figli. Mostra di più

Secondo «HIT RADIO FFH», un padre di famiglia dell'Assia ha cambiato la sua vita in un colpo solo: ha infatti vinto più di 15,3 milioni di euro con «LOTTO 6aus49»... e ha ritirato il biglietto vincente solo sei mesi dopo.

L'uomo aveva giocato alla lotteria alla fine di marzo, ma aveva dimenticato il biglietto nella tasca di una giacca rimessa nell'armadio. Solo quando stava sistemando i suoi vestiti si è imbattuto per caso nella schedina.

Quando ha controllato i numeri è rimasto «scioccato»: «Le mie ginocchia stavano per cedere», ha detto.

L'aspetto particolarmente curioso è che il vincitore stesso aveva sentito parlare alla radio della ricerca di un milionario sconosciuto. In quel momento ha pensato tra sé e sé: «Quanto si può essere stupidi?». Senza rendersi conto che era lui stesso la persona che stavano cercando.

La Lotto Hessen voleva cercare di nuovo il vincitore

Il fortunato vuole assaporare la sua vincita in silenzio. Lui e la moglie hanno deciso di non dirlo a nessuno al di fuori dei loro parenti più stretti. Non hanno grandi progetti: un nuovo divano per il salotto, il resto andrà ai figli.

Il capo della Lotto Hessen Martin Blach ha consegnato personalmente al vincitore una copia del biglietto come ricordo. L'importo esatto di 15'336'286,40 euro dovrebbe essere presto accreditato sul conto dell'uomo.

Secondo Blach, non era mai successo che un premio milionario venisse completamente incassato. In genere i giocatori hanno tre anni di tempo per riscattare le loro vincite.

I tempi erano stretti: la Lotto Hessen aveva già preparato una nuova ricerca dell'uomo non identificato con una campagna di affissione su larga scala.