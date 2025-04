Uova colorate alla Migros?! La TikToker spagnola stenta a crederci

TikToker spagnola scopre le uova colorate in Svizzera 04.04.2025

In Svizzera le uova sode colorate al supermercato esistono da tempo. Ma per i turisti si tratta di una novità che suscita sempre molto stupore.

Redazione blue News Petar Marjanović

Un uovo sodo aromatizzato è uno degli elementi che non possono mancare per un bel picnic alle nostre latitudini. Ma se in Svizzera è una cosa normale e consueta, in Spagna invece sta facendo notizia.

Questo a causa della TikToker spagnola Ángela che in ottobre, mentre passeggiava in una Migros, ha scoperto le uova dipinte. Ed è rimasta così stupita dall'approccio del rivenditore svizzero che ha detto ai suoi follower: «Sapevate che in Svizzera i supermercati vendono uova colorate?».

L'influencer è sorpresa dal fatto che le uova sode sono colorate per distinguerle da quelle fresche, tra le altre cose.

Il quotidiano online «El Confidencial» riprende la notizia e riporta il trucco della colorazione:

«I supermercati in Svizzera hanno introdotto una strategia innovativa e funzionale per la vendita di uova sode»

In particolare, chi acquista uova dai colori vivaci sa che avrà a casa delle uova già sode. Queste sono note anche come «uova da picnic» o «uova svizzere», spiega la giovane.

Sono disponibili tutto l'anno e non solo a Pasqua. Questo «non solo semplifica la scelta per gli acquirenti, ma rende anche lo shopping quotidiano un po' più divertente».

Speriamo che le uova non vengano però ora prese di mira dai turisti spagnoli. Questo perché, secondo il mercato svizzero delle uova, attualmente scarseggiano.

Il principale venditore svizzero si è addirittura rammaricato pubblicamente all'inizio di marzo: «Le nostre galline ovaiole non possono fare magie e il coniglietto di Pasqua non depone ancora uova vere».