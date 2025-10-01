L'UPI avverteLa Velofabrik richiama un lotto di forcelle per bici, rischio di ferite o morte
1.10.2025 - 12:26
Velofabrik ha richiamato un lotto di forcelle in carbonio installate sui modelli di biciclette Apex e Magma. L'avviso, diffuso oggi dall'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), segnala un rischio potenziale di lesioni gravi o addirittura letali.
Il problema concerne i modelli Apex venduti tra il 01.07.2022 e il 29.04.2025 e quelli Magma venduti tra il 26.07.2023 e il 29.04.2025. I consumatori sono invitati a non utilizzare la bicicletta e concordare con Velofabrik la sostituzione gratuita della forcella.