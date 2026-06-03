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Canton Uri Axenstrasse aperta al traffico dopo la chiusura per caduta massi

SDA

3.6.2026 - 08:33

L'Axenstrasse è spesso soggetta a caduta di massi ed è quindi oggetto di monitoraggio costante
L'Axenstrasse è spesso soggetta a caduta di massi ed è quindi oggetto di monitoraggio costante
Keystone

La Axenstrasse, chiusa ancora una volta al traffico nella notte in seguito a un allarme per caduta massi, è nuovamente aperta da questa mattina alle 08.00. Non sussiste alcun pericolo, hanno indicato stamane le autorità urane.

Keystone-SDA

03.06.2026, 08:33

03.06.2026, 08:47

In precedenza, verso le 03.00, Alertswiss – la app di allerta della Confederazione – aveva informato la popolazione della chiusura della strada, poiché nella zona di Gumpisch, tra Flüelen (UR) e Sisikon (UR), i sensori avevano rilevato una caduta di massi. Durante la chiusura, il traffico di transito è stato deviato via Lucerna e il tunnel del Seelisberg.

La Axestrasse era già stata temporaneamente chiusa domenica sera a seguito di un allarme frana. L'area di Gumpisch è nota per essere soggetta a frane e per questo viene monitorata.

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