Un incendio è divampato la scorsa notte, poco prima delle 4.00, in un'abitazione residenziale ad Andermatt, nel Canton Uri.

La casa bruciata. Polizia cantonale Uri

I soccorritori hanno sfollato 22 persone che si trovavano all'interno dell'edificio. Una, che si presume fosse in casa al momento del rogo, risulta dispersa.

Due persone sono state trasportate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo, ha indicato la polizia cantonale. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare.

mh, ats