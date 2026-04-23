Di nuovo chiusa la Axenstrasse Keystone

La Axenstrasse è stata chiusa al traffico oggi pomeriggio tra Flüelen e Sisikon (UR) a causa della caduta di alcuni massi verso le 14.00.

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Non si sono registrati feriti, ha comunicato la polizia cantonale, precisando che la zona interessata è quella di Gumpisch, nota per essere soggetta a questo tipo di fenomeno.

La strada in quel punto è protetta da barriere e reti ed è anche sorvegliata. Se il sistema rileva un movimento sul versante, la carreggiata viene automaticamente sbarrata. I veicoli che si trovavano sulla Axenstrasse hanno pertanto dovuto fare inversione di marcia, ha precisato la polizia.

Quest'ultima ha inoltre raccomandato agli automobilisti di percorrere l'asse nord-sud passando per Lucerna e il tunnel del Seelisberg. La Axenstrasse è aperta a sud fino alla Tellsplatte e a nord fino a Sisikon. Anche Riemenstalden (SZ) è raggiungibile.