In contromano sulla A2, un 76enne è entrato in collisione frontale con un veicolo nella galleria del Naxberg, nei pressi di Göschenen (UR). L'incidente ha causato 5 feriti.

L'incidente ha avuto gravi conseguenze per almeno 5 persone KAPO Uri

Keystone-SDA, rl, ats SDA

Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale urana, l'automobilista viaggiava verso sud dopo le 7 di stamane, quando nel tunnel che precede quello del San Gottardo si è girato e ha ripreso a guidare in direzione opposta sulla corsia di sorpasso.

Nel galleria del Naxberg, nel comune di Wassen (UR), si è poi scontrato frontalmente con un veicolo che viaggiava nel corretto senso di marcia.

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite e un'altra ha riportato lievi ferite. Sono state trasportate all'ospedale cantonale di Altdorf da ambulanze provenienti dai cantoni di Uri, Ticino e Lucerna.

La polizia non ha fornito informazioni in merito ai motivi che hanno causato l'episodio né sull'identità dei danni materiali. L'autostrada A2 è rimasta chiusa in direzione sud per circa un'ora e mezza.