La galleria della Wilerplangge (nella foto d'archivio del 2018)) protegge dalle valanghe l'autostrada a nord del San Gottardo, ma non la strada cantonale più in basso. Keystone

La chiusura della strada cantonale del San Gottardo tra Amsteg e Wassen, fra il sabato di Pasqua e oggi, era più che giustificata. In questo periodo si sono infatti registrate tre slavine lungo la Wilerplangge, in territorio di Gurtnellen.

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Secondo quanto ha reso noto oggi il Dipartimento urano dei lavori pubblici, una prima valanga si è staccata sabato alle 17.15 ed è stata seguita da altre due slavine. Non si sono registrati danni alle infrastrutture.

Da questa sera la strada cantonale lungo la valle della Reuss è nuovamente percorribile normalmente. La neve ancora rimasta alla Wilerplangge rappresenta ormai un rischio residuo accettabile, precisa il dipartimento.

«Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione che viviamo in un cantone in cui la natura ci mostra i limiti delle nostre possibilità», afferma nella nota il consigliere di Stato a capo del Dipartimento dei lavori pubblici Hermann Epp (Centro).