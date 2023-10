Una delle auto incidentate Polizia cantonale urana

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Axenstrasse, nel cantone di Uri.

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale, un'auto guidata da un 79enne con targhe zughesi ha invaso la corsia contromano in un tunnel e si è scontrata con un altro veicolo che circolava normalmente in senso opposto.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedali fuori dal Cantone con un elicottero della REGA e con diverse ambulanze, ha precisato la polizia, senza fornire dettagli sull'entità delle lesioni.

La causa dell'incidente non è per ora ancora chiara. La Axenstrasse è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa due ore. Il traffico è stato deviato sulle autostrade A2 (Lucerna-Chiasso) e A14 (Lucerna-Zugo). I danni materiali ammontano a circa 55'000 franchi.

mp, ats