Un auto che procedeva sull'autostrada A2 in direzione del tunnel del San Gottardo ha tamponato altri tre veicoli all'altezza di Wassen, nel canton Uri, ieri verso le 14:30. Dieci persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo serio.

Stando a una nota della polizia cantonale urana, il conducente di un'auto con targhe lussemburghesi che si trovava sulla normale corsia di marcia ha tamponato a velocità sostenuta una vettura con targhe tedesche che viaggiava davanti a lui.

L'auto del Lussemburgo si è poi scontrata con una vettura targata Zurigo che si trovava sulla corsia di sorpasso e successivamente anche con un veicolo con targhe italiane.

Quattro persone hanno riportato ferite giudicate gravi e altre sei lesioni leggere.

Sul posto è intervenuta la Rega, come pure ambulanze provenienti dal canton Uri, da Nidvaldo e dal Ticino.

L'autostrada A2 in direzione sud è rimasta chiusa per 90 minuti. La polizia ha stimato danni materiali per 65'000 franchi.