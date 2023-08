Sette persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera, domenica, a Erstfeld, nel Canton Uri.

Immagine simbolica. KEYSTONE/Urs Flueeler

Due di esse sono in pericolo di morte, indica la polizia urana, precisando che il sinistro è stato provocato da un conducente ubriaco.

Il fatto, si legge in una nota odierna, è avvenuto poco dopo le 19.30. Un 22enne, a cui poi è stato riscontrato un tasso alcolemico dell'1,5 per mille, ha invaso la corsia opposta in una curva, scontrandosi frontalmente con due auto che circolavano correttamente.

Dei sette feriti, due rischiano la vita, quattro hanno riportato lesioni serie, mentre una solo leggere. I danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi.

bt, ats