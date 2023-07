Ein Logo der Urner Kantonspolizei an der Motorrad Praeventionsaktion "Gipfeltreffen Sustenpass" der Urner und Berner Kantonspolizei am Samstag, 4. Juli 2020 bei Steingletsch am Sustenpass. Das Treffen soll den Austausch und das Verstaendnis zwischen Polizei Motorradfahrern staerken. (KEYSTONE/Urs Flueeler)

KEYSTONE/Urs Flueeler