Un 14enne muore dopo aver mangiato una tortilla superpiccante

Un ragazzo di 14 anni del Massachussetts è morto dopo aver mangiato a scuola una tortilla chip «One Chip Challenge», pubblicizzata come la più piccante al mondo. La famiglia ritiene che la morte sia dovuta a complicazioni legate proprio alla terribile tortilla.

La tortilla chip in questione, prodotta e pubblicizzata con una campagna sui social commercializzata come una sfida gastronomica, è prodotta dalla ditta Paqui, viene venduta in una scatola monoporzione a forma di bara ed è condita, nell'edizione 2023, con una combinazione dei due peperoncini più potenti che esistano: il Carolina Reaper e il Naga Viper, ai quali allude il disegno sulla confezione che raffigura un teschio rosso stilizzato avvolto da una vipera verde.

La confezione è accompagnata dall'avvertenza che il prodotto può essere consumato solo da adulti e può avere conseguenze sulla salute e dalle raccomandazioni di rivolgersi subito ad un medico in caso di malessere e di non toccarsi occhi o altre parti sensibili dopo aver toccato le patatine e senza essersi lavati dopo le mani

Ciò nonostante, la One Chip Challenge è stata proibita in una contea della Louisiana nel 2022, quando il prodotto era meno potente di quello di quest'anno.

L'adolescente Harris Wolobah, promessa del basket della Doherty Memorial High School di Worcester, vicino a Boston, ha detto di aver mangiato la One Chip Clallenge offertale da un compagno di scuola, con l'intento di vincere la sfida senza mangiare né bere. Ha iniziato ad avere violenti dolori di stomaco e i genitori – ha raccontato la madre all'emittente Nbc 10 di Boston, citata da New York Post e da altri media – sono andati a prenderlo e lo hanno accompagnato a casa, dove è stato meglio.

Ma appena uscito di casa per presentarsi a un allenamento di pallacanestro è svenuto. È stato trovato accasciato a terra e portato in ospedale, dov'è morto poco dopo per cause che ora l'autopsia dovrà esplicitare. La madre ha dichiarato di essere convinta che la causa del decesso del ragazzo sia la tortilla superpiccante.

