Lutto negli Stati Uniti Addio a Alice Wong, paladina dei diritti dei disabili

SDA

16.11.2025 - 12:43

La scrittrice e attivista Alice Wong in una fotografia del marzo 2024.
La scrittrice e attivista Alice Wong in una fotografia del marzo 2024.
Keystone

È morta Alice Wong, scrittrice e attivista, nata con la distrofia muscolare e divenuta simbolo per i diritti delle persone con disabilità.

Keystone-SDA

16.11.2025, 12:43

16.11.2025, 13:38

Wong aveva 51 anni ed è deceduta venerdì in un ospedale di San Francisco a causa di un'infezione, secondo quanto riporta il Guardian.

Figlia di immigrati di Hong Kong, Wong ha raccontato la sua storia personale – crescere con una malattia neuromuscolare, scoprire se stessa e il suo attivismo – e di come le politiche e i sistemi statunitensi deludano le persone disabili, le persone queer, gli immigrati. Utilizzava una sedia a rotelle elettrica, un dispositivo di respirazione assistita e si descriveva – ricorda il media – come un «cyborg disabile».

