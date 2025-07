Un memorial wall per le vittime della contea di Kerr, almeno 120 KEYSTONE

Sono almeno 120 le persone morte a causa della devastante alluvione che ha colpito il Texas. Almeno 160, ancora, i dispersi. Lo riferiscono i media americani, che citano le autorità locali.

Secondo i funzionari, come riportato dalla CNN, sarebbero almeno 150 le persone disperse nella contea di Kerr a causa delle inondazioni che hanno colpito il Texas centrale.

Almeno una dozzina di altre persone risultano disperse in altre parti dello Stato. Secondo le autorità, 120 persone sono morte.

Secondo il governatore Greg Abbott, nel corso di una sessione speciale della legislatura del Texas si discuterà dei sistemi di allerta per le inondazioni, delle comunicazioni di emergenza e dei finanziamenti per le vittime delle inondazioni.

Polemiche sui soccorsi e gli ostacoli burocratici

La tempistica e la portata degli allarmi, così come la risposta dei funzionari locali, sono stati oggetto di esame.

Quando le acque sono aumentate, i funzionari dell'Agenzia federale per la gestione delle emergenze sono entrati in azione la scorsa settimana, preparandosi a dispiegare squadre di ricerca e salvataggio e risorse salvavita. Ma quasi subito si sono imbattuti in ostacoli burocratici, hanno dichiarato alla CNN quattro funzionari dell'agenzia.