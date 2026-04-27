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Tentato attentato a Washington L'ambasciatore svizzero Heckner era alla cena di gala: «Situazione rapidamente sotto controllo»

SDA

27.4.2026 - 07:56

L'ambasciatore svizzero a Washington Ralf Heckner
L'ambasciatore svizzero a Washington Ralf Heckner
Keystone

L'ambasciatore svizzero Ralf Heckner è stato testimone diretto del tentativo di attacco durante la cena di gala dei giornalisti a Washington. «Sono rimasto calmo», racconta in un'intervista concessa a CH Media.

Keystone-SDA

27.04.2026, 07:56

27.04.2026, 08:00

Heckner si trovava nella sala, a circa dieci metri dal presidente americano Donald Trump, quando si è sentito un rumore sordo e le forze di sicurezza hanno reagito immediatamente.

Queste ultime hanno rapidamente fatto uscire il capo dello Stato USA e altri membri del Governo dalla sala. Le persone presenti si sono nascoste sotto i tavoli, mentre il presunto autore dell'attentato è stato bloccato al piano superiore.

Grazie alla sua posizione strategica vicino a una porta principale, Heckner sapeva da dover poter fuggire. «Ho avuto la sensazione che la situazione fosse rapidamente sotto controllo. Ma molte persone erano molto preoccupate».

Movente e obiettivo preciso oggetto di indagine

Gli eventi previsti per la serata si sono svolti comunque nonostante l'incidente, ma con misure di sicurezza rafforzate. «Non era però una festa in un'atmosfera esuberante», ha ammesso Heckner.

Nel frattempo, gli investigatori stanno cercando il movente e l'obiettivo preciso del sospetto 31enne che sabato sera (ora locale) ha tentato di fare irruzione all'evento organizzato all'Hotel Hilton della capitale.

L'uomo era armato di un fucile da caccia, una pistola e diversi coltelli. Secondo Trump, un agente del Secret Service è stato colpito da almeno un proiettile ed è stato salvato dal suo giubbotto antiproiettile.

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