Un uomo si è lanciato con la sua auto contro una sinagoga e una scuola ebraica a West Bloomfield, nell'area di Detroit, in Michigan. L'assalitore è stato neutralizzato dagli agenti della sicurezza. Al momento non ci sono notizie di altre vittime o feriti, ha dichiarato la polizia.

Secondo lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, il personale di sicurezza del complesso del Temple of Israel ha visto il sospetto aggressore avvicinarsi in auto e «ha affrontato la minaccia». Le guardie di sicurezza che gli hanno sparato e l'hanno ucciso, ha detto ai giornalisti lo sceriffo.

Bouchard ha inoltre riferito che gli studenti presenti nella sinagoga, dove c'è anche una scuola, sono stati trasferiti in un centro comunitario ebraico locale per essere riuniti con i loro genitori.

La CNN ha mostrato immagini di almeno un centinaio di macchine della polizia dispiegate nelle zona. L'attacco ha anche fatto scattare la «modalità di sicurezza» in tutte le scuole della zona, ha dichiarato il Dipartimento di polizia di Bloomfield in un post sulle reti sociali.