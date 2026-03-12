  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA Auto contro sinagoga in Michigan, ucciso l'assalitore

SDA

12.3.2026 - 19:50

La forze dell'ordine.
La forze dell'ordine.
Keystone

Un uomo si è lanciato con la sua auto contro una sinagoga e una scuola ebraica a West Bloomfield, nell'area di Detroit, in Michigan. L'assalitore è stato neutralizzato dagli agenti della sicurezza. Al momento non ci sono notizie di altre vittime o feriti, ha dichiarato la polizia.

Keystone-SDA

12.03.2026, 19:50

Secondo lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, il personale di sicurezza del complesso del Temple of Israel ha visto il sospetto aggressore avvicinarsi in auto e «ha affrontato la minaccia». Le guardie di sicurezza che gli hanno sparato e l'hanno ucciso, ha detto ai giornalisti lo sceriffo.

Bouchard ha inoltre riferito che gli studenti presenti nella sinagoga, dove c'è anche una scuola, sono stati trasferiti in un centro comunitario ebraico locale per essere riuniti con i loro genitori.

La CNN ha mostrato immagini di almeno un centinaio di macchine della polizia dispiegate nelle zona. L'attacco ha anche fatto scattare la «modalità di sicurezza» in tutte le scuole della zona, ha dichiarato il Dipartimento di polizia di Bloomfield in un post sulle reti sociali.

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
L'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego
Uomo dà fuoco alla sua casa e ne distrugge altre tre per... uccidere dei ragni
C'è speranza che Gut-Behrami torni in Coppa del Mondo? Parola al direttore di Swiss-Ski
Colpo di scena! Federico e Linda aspettano un bambino: «L’amore che sognavamo»

Altre notizie

Incidente. Friborgo: richiedente asilo minaccia polizia, che usa taser e proiettile

IncidenteFriborgo: richiedente asilo minaccia polizia, che usa taser e proiettile

Crisi in Medio Oriente. L'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego

Crisi in Medio OrienteL'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego

Vallese. Il parlamento approva un fondo di 10 milioni per le vittime della tragedia di Crans-Montana

ValleseIl parlamento approva un fondo di 10 milioni per le vittime della tragedia di Crans-Montana