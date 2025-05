Ci sono stati attimi di paura all'eroporto Newark-Liberty. Keystone

Lo scorso 28 aprile la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Newark-Liberty ha subito un breve blackout totale delle comunicazioni con gli aerei in arrivo e in partenza.

Keystone-SDA SDA

Lo ha reso noto il Segretario ai Trasporti statunitense, Sean Duffy, precisando che il contatto con il traffico aereo è stato perso per «30 secondi». Lo riporta la Bbc.

In seguito al blackout, diversi dipendenti si sono messi in malattia per stress e ciò ha contribuito al ritardo di centinaia di voli: solo nella giornata di lunedì, secondo il sito di monitoraggio FlightAware, sono stati cancellati più di 150 voli.

L'aeroporto di Newark-Liberty, uno degli hub con maggiore traffico di New York, è alle prese con la carenza di personale da oltre una settimana.

«La linea di comunicazione principale si è interrotta, quella di riserva non ha funzionato, e così per 30 secondi abbiamo perso il contatto con il traffico aereo», ha affermato Duffy a Fox News, aggiungendo che non c'è stato il rischio di incidenti ma che il blackout è stato «un segno che il nostro sistema è fragile e deve essere riparato».

Da parte sua, la Federal Aviation Administration ha riconosciuto che «il nostro antiquato sistema di controllo del traffico aereo sta influenzando negativamente la nostra forza lavoro».