Magnus Carlsen non si era voluto cambiare né aveva accettato di pagare una multa da 200 dollari «per principio» e quindi aveva deciso il ritiro (foto d'archivio). Keystone

Il campione di scacchi Magnus Carlsen è potuto rientrare in gara al Campionato mondiale in corso a New York dopo essersi rifiutato di cambiarsi i jeans vietati dal dress code. Lo riportano i media americani.

Keystone-SDA SDA

Alla fine ha ceduto la Federazione internazionale di scacchi che ha cambiato il regolamento e gli ha permesso di tornare.

Carlsen non si era voluto cambiare né aveva accettato di pagare una multa da 200 dollari «per principio» e quindi aveva deciso il ritiro. «Onestamente sono arrivato ad un punto della mia vita che non mi interessa più di queste cose», aveva detto spiegando poi di non aver pensato al suo abbigliamento.

«Ho avuto un incontro di lavoro a pranzo e non ho avuto tempo di cambiarmi, mi sono messo maglietta, giacca e sinceramente non ho nemmeno pensato ai jeans».