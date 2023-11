"Donna con orologio" di Pablo picasso è stato venduto all'asta per 139,3 milioni di dollari, il secondo prezzo più alto mai raggiunto per l'artista. (Foto d'archivio) Keystone

Uno dei capolavori di Pablo Picasso, «Donna con orologio», è stato venduto all'asta per 139,3 milioni di dollari da Sotheby's a New York, il secondo prezzo più alto mai raggiunto per l'artista.

Il dipinto del 1932 raffigura una delle compagne e muse dell'artista spagnolo, la pittrice francese Marie-Therese Walter, ed era stato valutato oltre 120 milioni di dollari prima di essere venduto, secondo Sotheby's.

SDA