Aviazione Centinaia di voli cancellati negli Stati Uniti per lo shutdown

SDA

7.11.2025 - 16:37

I viaggiatori devono armarsi di pazienza a causa delle centinaia di voli cancellati negli Stati Uniti per via dello shutdown.
Keystone

Più di 800 voli cancellati e più di 1'200 in ritardo a causa dello shutdown, il blocco delle attività amministrative più lungo nella storia degli USA, che colpisce i maggiori aeroporti statunitensi.

Keystone-SDA

07.11.2025, 16:37

07.11.2025, 16:46

Al momento, ha spiegato il segretario al Tesoro Sean Duddy, il traffico aereo nei principali aeroporti è stato ridotto del 4% ma la riduzione salirà al 10% la prossima settimana se lo shutdown continuerà.

Le compagnie aree stanno cercando di gestire i tagli cancellando i voli nazionali con meno passeggeri, senza toccare quelli internazionali.

