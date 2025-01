Stando alle previsioni la neve e il nevischio dovrebbero continuare per tutta la giornata in gran parte del nord-est degli USA. Keystone

Sono salite a cinque le persone morte a causa di una tempesta invernale che ha stretto nella sua morsa gelida un'ampia zona degli Stati Uniti, provocando la chiusura delle scuole, il caos nei viaggi e l'interruzione dell'energia elettrica. Lo riferisce la ABC online.

Keystone-SDA SDA

Sette Stati americani hanno dichiarato l'emergenza: Maryland, Virginia, West Virginia, Kansas, Missouri, Kentucky e Arkansas.

Più di 2'300 voli sono stati cancellati e quasi 9'000 hanno subito ritardi a causa delle condizioni meteorologiche estreme causate dal vortice polare di aria gelida.

Secondo Poweroutage.us, questa mattina circa 190'000 persone sono rimaste senza corrente elettrica negli Stati attraversati dalla tempesta.

Per il Servizio di meteorologia nazionale, la neve e il nevischio dovrebbero continuare per tutta la giornata in gran parte del nord-est degli Stati Uniti. L'allerta riguarda 62 milioni di persone dall'Illinois al New Jersey meridionale.

Sull'altra costa, invece, la California ha dovuto affrontare il rovescio della medaglia: giornate calde, venti secchi e il rischio di incendi.